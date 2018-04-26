Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk yaşıyor!

Oyuncu Selin Şekerci 4 yıllık aşkı Kaan Taşaner'den 23 gün önce ayrılmıştı. Kaan Taşaner, ''İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki'' diye konuşmuştu.

Kaan Taşaner-Selin Şekerci

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Selin Şekerci'nin Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin Kadıköy- Moda'da el ele yürüdüğü iddia edildi.

Caner Cindoruk, Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile rol alıyor. Bu arada Özge Özpirinçci ile Selin Şekerci de çok yakın arkadaş.

