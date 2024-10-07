HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İkbal Uzuner'i kalabalığın arasında bulmak isteyen baba kızının kafasını görmüş: Surların üstüne çıkmak istemiştik

İkbal Uzuner'i kalabalığın arasında bulmak isteyen baba kızının kafasını görmüş: Surların üstüne çıkmak istemiştik

07.10.2024 15:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkisi de 19 yaşında, hayatlarının baharındaydı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Semih Çelik'in vahşete bürünmüş psikolojisinin kurbanı olarak hayattan koparıldı. Cani genç Semih Çelik, Edirnekapı surlarında İkbal'i katlettikten sonra kafasını kesip aşağıda bekleyen annesinin önüne atmış, anne feryat figan ağlamıştı. Şimdi de İkbal'in acılı babası konuştu. Babasının "Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" sözleri yürekleri dağladı.

İkbal Uzuner'i kalabalığın arasında bulmak isteyen baba kızının kafasını görmüş: Surların üstüne çıkmak istemiştik

Türkiye resmen kan ağlıyor. İstanbul'da Semih Çelik'in yarım saat arayla imza attığı çifte vahşet ülkeyi derinden sarstı. 19 yaşındaki iki genç kızın aileleri de bir ebeveynin hayatta şahit olabileceği en büyük acıları yaşadı. Semih Çelik'in vahşice canını aldığı İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı. İfadede İkbal'in Semih Çelik yüzünden bozulan psikolojisinin bir noktada düzelmeye başladığı hatta Çelik'in annesinin arayıp "Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek" demesi gibi detaylar yer aldı.

GZIxiS_WsAAeiQx

ÖNCE AYŞENUR'U, SONRA İKBAL'İ KATLETTİ

Semih Çelik, cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in vücudunu paramparça etti. Genç kızın başını kesti, annesinin önüne attı. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Cani genç hemen sonrasında surlardan atlayıp öldü. Bu olaydan yaklaşık yarım saat kadar önce ise Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Başlıksız-4

"LİSE 3'TE SEMİH KIZIMI RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim.

Ekran görüntüsü 2024-10-07 151824

"KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, KEDİ ALINCA DÜZELDİ"

Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 170829

"ANNESİ BİZİ ARAYIP "OĞLUM ARTIK KIZINIZI RAHATSIZ ETMEYECEK' DEYİNCE RAHATLADIK"

Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık. Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı.

GZDzh8mXQAQhUqb

ANNESİ OLAY GÜNÜ ARAYINCA ALDIĞI CEVAP: TELEFON SURLARDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Eşime yerini tarif edip 'Gelip telefonu alabilirsiniz' demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş.

GZMxuD3XsAAc830

"KIZIMIZ KALABALIĞIN İÇİNDEDİR DİYE ORAYA YÜRÜRKEN KAFASINI GÖRDÜM"

Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm."

İlginizi Çekebilir

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

 Sıla bebekten acı haber geldi!

Sıla bebekten acı haber geldi!

 İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

 Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması

 Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Semih Çelik
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Bomba sözler

Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Bomba sözler

Sıla bebekten acı haber geldi!

Sıla bebekten acı haber geldi!

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Elektrikli testereyle ailesini katletti! Cesetlerini paramparça edip çöpe attı

Elektrikli testereyle ailesini katletti! Cesetlerini paramparça edip çöpe attı

'Ceviz' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! İş makinesiyle kalabalığa böyle daldı: 20 yaralı!

'Ceviz' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! İş makinesiyle kalabalığa böyle daldı: 20 yaralı!

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.