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Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum! "Hamile misin?"

02.05.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Semih Öztürk ile TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya programında tanışan Kurretülayn Matur'un pozuna bomba yorum geldi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum! "Hamile misin?"

Geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla adından söz ettiren Kurretülayn Matur, bu defa mini şortuyla poz verdi. Dondurmayla verdiği poza, "En sevdiğim tatlı ile herkese taptatlı bir bayram diliyorum." notunu düşen Matur'a gelen yorumlar şaşırttı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

KURRETÜLAYN MATUR'UN MİNİ ŞORTLU POZUNA BOMBA YORUM!

Semih Öztürk ile 2020'de hayatını birleştiren Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna çok sayıda, "Hamile misin?" yorumu geldi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Poza övgü dolu yorumlar gelirken, "Bebeği mi var?", "Annelik sana çok yakışır" gibi yorumlar da yapıldı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

32 yaşındaki Ankara doğumlu Kurretülayn Matur İstanbul Üniversitesi'ni tamamladı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Ütopya programıyla tanınan Matur daha önce dizi, tiyatro ve reklam projelerinde yer aldı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Instagram'ı aktif olarak kullanan isim zaman zaman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum!

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Anahtar Kelimeler:
Kurretülayn Matur Semih Öztürk
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