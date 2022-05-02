Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna bomba yorum! "Hamile misin?"

Geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla adından söz ettiren Kurretülayn Matur, bu defa mini şortuyla poz verdi. Dondurmayla verdiği poza, "En sevdiğim tatlı ile herkese taptatlı bir bayram diliyorum." notunu düşen Matur'a gelen yorumlar şaşırttı.

KURRETÜLAYN MATUR'UN MİNİ ŞORTLU POZUNA BOMBA YORUM!

Semih Öztürk ile 2020'de hayatını birleştiren Kurretülayn Matur'un mini şortlu pozuna çok sayıda, "Hamile misin?" yorumu geldi.

Poza övgü dolu yorumlar gelirken, "Bebeği mi var?", "Annelik sana çok yakışır" gibi yorumlar da yapıldı.

32 yaşındaki Ankara doğumlu Kurretülayn Matur İstanbul Üniversitesi'ni tamamladı.

Ütopya programıyla tanınan Matur daha önce dizi, tiyatro ve reklam projelerinde yer aldı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan isim zaman zaman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.





