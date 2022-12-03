Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Alevler havada uçuştu

Geçtiğimiz günlerde Semih Öztürk'ten boşanacağı konuşulan sosyal medya fenomeni Kurretülayn Matur, cesur stiliyle ilgi odağı oldu.
Kurretülayn Matur'un paylaşımını Hande Sarıoğlu ve Merve Dizdar da beğendi.
Matur'un iddialı stiline çok sayıda alev emojili yorum geldi.
Kurretülayn Matur'un, eşi Semih Öztürk'ün Acun Medya'dan kovulmasına neden olduğu iddia edilmişti.
Bir süredir yan yana görülmeyen ikili, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, ayrılık iddiaları karşısında sessizliklerini koruyor.
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, bir dönem oyunculuk yapmıştı.