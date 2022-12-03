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Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Alevler havada uçuştu

03.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra'dan kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, GQ Men Of The Year gecesine katılan ünlü isimler arasındaydı. Siyah deri bir büstiyer tercih eden Kurretülayn Matur, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Alevler havada uçuştu

Geçtiğimiz günlerde Semih Öztürk'ten boşanacağı konuşulan sosyal medya fenomeni Kurretülayn Matur, cesur stiliyle ilgi odağı oldu.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Boşanacakları konuşuluyordu...

Kurretülayn Matur'un paylaşımını Hande Sarıoğlu ve Merve Dizdar da beğendi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Boşanacakları konuşuluyordu...

Matur'un iddialı stiline çok sayıda alev emojili yorum geldi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Boşanacakları konuşuluyordu...

Kurretülayn Matur'un, eşi Semih Öztürk'ün Acun Medya'dan kovulmasına neden olduğu iddia edilmişti.

Bir süredir yan yana görülmeyen ikili, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, ayrılık iddiaları karşısında sessizliklerini koruyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, bir dönem oyunculuk yapmıştı.


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