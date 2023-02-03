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Sen de nasıl yazılır, sen de yazımı nasıl olmalıdır? Sen de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eklerin ve bağlaçların yazımında sıkça hata yapılır. Kelime ve anlam açısından zengin bir dil olan Türkçede, bazı kelimelerin yazımı oldukça karıştırılır. Türk Dil Kurumu bu konuda net bilgiler vererek kelimelerin doğru yazımını açıklar. Sen de kelimesi de sıkça yanlış yazılan ve anlam hatasına neden olan bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazımı nasıldır?

Sen de nasıl yazılır, sen de yazımı nasıl olmalıdır? Sen de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede çok sayıda kelime olması bu kelimelerin doğru yazımının bazen karıştırılmasına sebebiyet vermektedir. Mesela bitişik yazıldığı sanılan bazı kelimeler ayrı, ayrı yazıldığı düşünülen kelimeler ise bitişik şekilde yazıldığında doğru olur. “Sen de” kelimesinde bulunan -da ekinden dolayı bu kelimenin doğru yazımı konusunda ikilemler vardır. Kelimenin doğru yazımı ise bağlaç olmasına ya da bulunma durumu eki olmasına göre değişiklik gösterir. Bunu da kelimenin cümle içindeki anlamına bakılarak karar verilir.

Yanlış nasıl yazılır? Yanlış nasıl yazılır?

Sen de nasıl yazılır?

Gün içinde sıkça kullanılan sen de kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda anlama göre değişiklikler söz konusudur. Sen de yazımı konusunda doğru kullanım için öncelikle kelimenin cümle içindeki anlamına bakılır. Bağlaç olan /da/ her zaman ayrı yazıldığı için sen de kelimesinde de ayrı yazılması gerekir. Cümle içinde sen de kelimesindeki /de/’nin bağlaç olup olmadığını anlamak için ise /de/yi kaldırıp yerine dahi kelimesini ekleyebilirsiniz. Eğer anlam bozulmuyorsa buradaki de bağlaç olan /de/dir ve her zaman ayrı yazılır. Sen de doğru yazılışı için her durumda bunu deneyebilirsiniz.

Tabii ki nasıl yazılır? Tabii ki nasıl yazılır?

Sen de bitişik mi yazılır?

"Sen de ayrı mı yazılır?" sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. TDK’ye göre bağlaçların her zaman ayrı yazılması gerekir. Sen de kelimesinde /de/ bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıdır. Ekler ve bağlaçlar cümlelere farklı anlamlar verdiği için kullanım konusunda da çeşitli farklar mevcuttur. Sen de TDK kurallarına göre eğer bulunma durumu eki olarak kullanılıyorsa bitişik olarak yazılır. Ancak bağlaç olarak dahi anlamında kullanılıyorsa her zaman ayrı yazılması gerekir.

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