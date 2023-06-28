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  4. 'Sen güzel bayansın' Taksiciyle yabancı uyruklu kadın müşterinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu! 'Niye taksimetreyi açmıyorsun?'

'Sen güzel bayansın' Taksiciyle yabancı uyruklu kadın müşterinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu! 'Niye taksimetreyi açmıyorsun?'

28.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan ve bir taksiciyle yabancı uyruklu kadın müşteri arasında geçen diyaloğun yer aldığı video gündem yarattı. Kadın müşterinin 'Niye taksimetreyi açmıyorsun?' sözleri ve taksicinin 'Sen güzel bayansın, benim için para mühim değil' ifadeleri dikkat çekti.

Sosyal medya, İstanbul Taksim'de yaşandığı belirtilen bir olayı konuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan videodaki taksici ile yabancı uyruklu kadın müşterisi arasında geçen diyalog yer alıyor.

Videoda; taksicinin taksimetreyi açmayarak kadın müşterisini aracına aldığı ve kadının taksicinin davranışlarından rahatsız olduğu anlaşılıyor.

"SEN GÜZEL BAYANSIN"

Kadının, taksi şoförüne "Abi taksimetreyi açsana. Ama böyle olmaz ki..." diyerek rahatsızlığını belirttiği videoda taksicinin "Benim için para mühim değil, sen güzel bayansın." şeklindeki sözleriyle yabancı uyruklu kadını rahatsız ettiği görüldü.

O anlar müşterinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Taksici Taksimetre müşteri taksim

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