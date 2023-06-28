'Sen güzel bayansın' Taksiciyle yabancı uyruklu kadın müşterinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu! 'Niye taksimetreyi açmıyorsun?'

Sosyal medya, İstanbul Taksim'de yaşandığı belirtilen bir olayı konuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan videodaki taksici ile yabancı uyruklu kadın müşterisi arasında geçen diyalog yer alıyor.

Videoda; taksicinin taksimetreyi açmayarak kadın müşterisini aracına aldığı ve kadının taksicinin davranışlarından rahatsız olduğu anlaşılıyor.

"SEN GÜZEL BAYANSIN"

Kadının, taksi şoförüne "Abi taksimetreyi açsana. Ama böyle olmaz ki..." diyerek rahatsızlığını belirttiği videoda taksicinin "Benim için para mühim değil, sen güzel bayansın." şeklindeki sözleriyle yabancı uyruklu kadını rahatsız ettiği görüldü.

O anlar müşterinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.