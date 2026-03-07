KADIN

Sen ne kadar bakımlı görünüyorsun?

Bakımlı görünmek saatlerce ayna karşısında vakit harcamak demek değil artık. Temiz bir saç, iyi nemlendirilmiş bir cilt ve düzgün bir tişört bazen tüm havayı değiştiriyor. Peki dışarıdan bakıldığında senin imajın ne söylüyor?

1/9

Söyle bakalım, aynanın karşısında kaç dakika harcıyorsun?

Cevaplar aramızda kalacak değil mi...
Bir yere gideceksem bir saat, cilt bakımı ise yarım saat.
10 dakika yeterli.
Şu sıralar aynalara küstüm. 😔
2/9

Dürüst olalım, oje sürmeye veya silmeye üşendiğin için günlerce soyulmuş ojeyle gezdiğin oluyor mu?

Ay evet.
Asla!
3/9

Bugün saçların bunlardan hangisine benziyor?

4/9

Dolabınla aranı merak ettik: Bir parçayı giymeden önce neye dikkat ediyorsun?

Jilet gibi ütülü olmasına. Üzerimdeki düz bir tişört bile olsa kusursuz durmalı.
Bariz bir lekesi yoksa ve çok kırışık değilse giyerim. Ufak tefek detaylara takılmam.
Çamaşırlıktan elime ilk geleni çekerim. Ütüyle falan uğraşacak enerjim sıfır.
Sadece temiz kokması ve içinde rahat etmem yeterli. Marka veya renk uyumu umurumda değil.
5/9

Evden çıkarken parfüm veya deodorant sıkmayı unutmak senin için eve dönme sebebi midir?

Kesinlikle. O temizlik hissi ve imza kokum olmadan dışarı adım atmam.
Çantamda her zaman yedek bir tane taşırım, yolda hallederim.
Unuttuysam yapacak bir şey yok, gün içinde dışarıdan bir şekilde idare ederim.
Deodorantımı sabah duştan sonra sürerim, ekstra parfüm sıkmayı unutsam da hiç dert etmem.
6/9

Çantanda her zaman bulunan ve o "günü kurtaran" acil durum ürünleri nedir diye sorsak?

Kapatıcı, allık ve mini bir ayna.
Dudak nemlendiricisi ve küçük boy bir el kremi.
Kuru şampuan ve naneli sakız. Hayat kurtarıyorlar resmen!
Sadece anahtarlarım, cüzdanım ve telefonum. Ekstra yük taşımayı sevmiyorum.
7/9

Çok yorgun bir gecenin sonundasın ve yüzünde makyaj var. O anki iç sesini öğrenebilir miyiz?

"Ölsem de o makyajı silmeden, yüzümü yıkamadan yatağa girmem."
"Lavaboya gitmeye mecalim yok, başucumdaki makyaj temizleme mendiliyle üstünkörü hallederim."
"Yarın sabah duşta yıkarım, şu an gözümü bile açamıyorum."
"Of ya..."
8/9

İstenmeyen tüyler veya kaş/bıyık mesaisi... Bu işleri ne sıklıkla hallediyorsun?

Asla uzamasına veya göze batmasına fırsat vermeden hallediyorum.
Genelde kendi işimi kendim görürüm. Aynada gözüme batınca cımbızla hızlıca toparlıyorum.
Ancak özel bir yere gideceksem aklıma gelir. Günlük hayatta pek takılmam.
Tüylerimi almaktan çok sıkıldım.
9/9

Daha önce hiç ütüsüz bir kıyafetle dışarı çıktığın oldu mu?

EVET
HAYIR
