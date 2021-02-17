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Senaristler Birliği (WGA Awards) film adayları belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.02.2021 07:50 | Son Güncelleme:
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Senaristler Birliği (WGA Awards) film adayları belli oldu

Amerika’daki Senaristler Birliği’nin (WGA) televizyon kategorisindeki adaylarının ardından film kategorisindeki adayları da belli oldu. Kazananlar TV adaylarıyla birlikte 21 Mart'ta belli olacak.

Amerikan Senaristler Birliği Ödülleri (WGA), Shaka King'den "Judas and the Black Messiah", Max Barbakow'dan "Palm Springs" ve Ramin Bahrani'den "The White Tiger" gibi sürpriz filmlere büyük desteklerin verildiği adaylarını açıkladı.

Senaristler Birliği Ödülleri film, televizyon, yeni medya, haber, radyo / ses ve tanıtım kategorilerindeki olağanüstü metinleri ödüllendiriyor. 73 yıllık ödüllerin bu yıl düzenlenecek olan töreni 21 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Törenin online olup olmayacağı henüz belli değil.

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Bu yıl 73. kez düzenlenecek Writers Guild Awards'ta film adaylık kazanan filmler şunlar oldu:

ÖZGÜN SENARYO

Judas and the Black Messiah
Palm Springs
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7

UYARLAMA SENARYO

Borat Subsequent Moviefilm
Ma Rainey’s Black Bottom
News of the World
One Night in Miami
The White Tiger

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