Senaristler Birliği (WGA Awards) film adayları belli oldu

Amerikan Senaristler Birliği Ödülleri (WGA), Shaka King'den "Judas and the Black Messiah", Max Barbakow'dan "Palm Springs" ve Ramin Bahrani'den "The White Tiger" gibi sürpriz filmlere büyük desteklerin verildiği adaylarını açıkladı.

Senaristler Birliği Ödülleri film, televizyon, yeni medya, haber, radyo / ses ve tanıtım kategorilerindeki olağanüstü metinleri ödüllendiriyor. 73 yıllık ödüllerin bu yıl düzenlenecek olan töreni 21 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Törenin online olup olmayacağı henüz belli değil.

Bu yıl 73. kez düzenlenecek Writers Guild Awards'ta film adaylık kazanan filmler şunlar oldu:

ÖZGÜN SENARYO

Judas and the Black Messiah

Palm Springs

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

UYARLAMA SENARYO

Borat Subsequent Moviefilm

Ma Rainey’s Black Bottom

News of the World

One Night in Miami

The White Tiger

BELGESEL

All In: The Fight for Democracy

The Dissident

Herb Alpert Is…

Red Penguins

Totally Under Control