Senaristler Birliği (WGA Awards) film adayları belli oldu

Amerikan Senaristler Birliği Ödülleri (WGA), Shaka King'den "Judas and the Black Messiah", Max Barbakow'dan "Palm Springs" ve Ramin Bahrani'den "The White Tiger" gibi sürpriz filmlere büyük desteklerin verildiği adaylarını açıkladı.
Senaristler Birliği Ödülleri film, televizyon, yeni medya, haber, radyo / ses ve tanıtım kategorilerindeki olağanüstü metinleri ödüllendiriyor. 73 yıllık ödüllerin bu yıl düzenlenecek olan töreni 21 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Törenin online olup olmayacağı henüz belli değil.
Bu yıl 73. kez düzenlenecek Writers Guild Awards'ta film adaylık kazanan filmler şunlar oldu:
Judas and the Black Messiah
Palm Springs
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
Borat Subsequent Moviefilm
Ma Rainey’s Black Bottom
News of the World
One Night in Miami
The White Tiger
All In: The Fight for Democracy
The Dissident
Herb Alpert Is…
Red Penguins
Totally Under Control
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