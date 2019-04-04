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Senegal'de binden fazla mahkuma Bağımsızlık Günü affı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 07:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü'nde 1066 mahkumu affetti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1066 mahkum için af yetkisini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 1066 mahkumu affetti.

Buna göre mahkumlardan cezaları tamamen affedilecek 810'u serbest bırakılacak, 223'ünün cezalarında ise indirime gidilecek.

Aftan yararlananlar arasında 7 çocuk, 21 ağır hasta, 65 yaş üstü 2 ve müebbet hapis alan 3 mahkum da bulunuyor.

Senegal, bugün bağımsızlığının 59. yılını kutluyor.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
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