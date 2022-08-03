Sense 8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileri kısa süren çift, geçtiğimiz haftalarda ayrıldı.

Şimdilerde yalnız olan Hande Erçel, kült dizi Sense 8'in yıldızı ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'ın markajına girdi.

PAYLAŞIMLARINA YORUM YAPIYOR

Silvestre, geçtiğimiz Mayıs'ta kendisiyle çalışmak isteyen Erçelin fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" dediği oyuncu Instagram'da takip etmeye başladı. Uzun zamandır oyununun paylaşımlarına yorum yapan dünyaca ünlü isim, Erçel'in son paylaşımına da gülücük emojisi koydu.





