Seray Kaya’nın yeni imajı olay oldu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya en son başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kaya son pozlarıyla dikkat çekti.

Kadın dizisindeki kıvırcık ve uzun saçlarıyla beğeni toplayan Kaya en son rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin sezon finali yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kısacık kesen Kaya iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin bazı takipçileri yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu. Sosyal medyada "Bu saç aşırı güzel oldu", "Çok modern olmuş", "O güzelim saçlara ne oldu", "Kesinlikle uzun saç", "Lütfen saçlarını uzat" yorumları yapıldı.

Huzur Sokağı dizisinde başladığı oyunculuk kariyerini Kadın dizisiyle taçlandıran Seray Kaya, yıllar içindeki değişimiyle de sık sık gündeme geliyor.

Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlardan sonra Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yıldız, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.



