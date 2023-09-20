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  4. Seray Kaya’nın yeni imajı olay oldu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü

Seray Kaya’nın yeni imajı olay oldu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü

20.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Bir Küçük Gün Işığı'nda hayat verdiği 'Elif' karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Seray Kaya dizisinin final yapmasının ardından imaj değiştirdi. Kaya'nın son haline beğeni yağdı.

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya en son başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kaya son pozlarıyla dikkat çekti.

seray kaya pozlarıyla büyüledi

Kadın dizisindeki kıvırcık ve uzun saçlarıyla beğeni toplayan Kaya en son rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin sezon finali yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

seray kaya iddialı pozlarıyla büyüledi

Saçlarını kısacık kesen Kaya iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

seray kaya

Ünlü ismin bazı takipçileri yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu. Sosyal medyada "Bu saç aşırı güzel oldu", "Çok modern olmuş", "O güzelim saçlara ne oldu", "Kesinlikle uzun saç", "Lütfen saçlarını uzat" yorumları yapıldı.

seray kaya dekolteli pozlarıyla büyüledi

Huzur Sokağı dizisinde başladığı oyunculuk kariyerini Kadın dizisiyle taçlandıran Seray Kaya, yıllar içindeki değişimiyle de sık sık gündeme geliyor.

seray kaya yeni imajını paylaştı

Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlardan sonra Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yıldız, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

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