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  4. Serdar Ortaç canlı yayında küfür etti! Evde çalışan kadın müdahale etti

Serdar Ortaç canlı yayında küfür etti! Evde çalışan kadın müdahale etti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 12:20 | Son Güncelleme:
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Son dönemde sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarda takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç sık sık gündeme geliyor. Ortaç bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Ortaç, Instagram'da sabaha kadar canlı yayın yaptı. Canlı yayında küfür edince evdeki çalışan kadın müdahale etti.

Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıcı son olarak yaptığı bir canlı yayınla adından söz ettirdi. Ortaç, Instagram'da sabaha kadar canlı yayın yaptı.

serdar ortaç

EVDE ÇALIŞAN KADIN MÜDAHALE ETTİ

Küfür etmeye başlayınca yayına evde çalışan kadın müdahale etti.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde de TikTok'ta yaptığı açıklamada gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığını söylemişti.

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İkili birlikte açtıkları canlı yayında samimi sohbetleri ile dikkat çekmişti. Serdar Ortaç hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.

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Serdar Ortaç sosyal medya
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