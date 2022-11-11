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Serdar Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle...

11.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç'ın Ankara’da bir mekanda sahneye çıktığı anlardaki halleri gündem oldu. İlaçlarla birlikte zaman zaman alkol de alan Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı. Ortaç gecenin sonunda ise yürüyemedi.

MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç sahnede ilginç anlara imza attı. Ankara’da bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç hem ağrıları olduğu için ayakta durmakta zorlandı hem de alkol kullandı.

Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta zorlandığı anlarda dansçılarından biri şarkıcıta yardım etti.

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Elinden sigarasını düşürmeyen Ortaç “Evliliği beceremediğim için bir yudum daha içmem lazım” dedi, bardağını istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; mekândaki bir müşteriyle kadeh tokuşturan Serdar Ortaç gecenin sonunda mekandan tekerlekli sandalyede ayrıldı.

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