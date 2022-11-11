Serdar Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle...

MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç sahnede ilginç anlara imza attı. Ankara’da bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç hem ağrıları olduğu için ayakta durmakta zorlandı hem de alkol kullandı.

Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta zorlandığı anlarda dansçılarından biri şarkıcıta yardım etti.

Elinden sigarasını düşürmeyen Ortaç “Evliliği beceremediğim için bir yudum daha içmem lazım” dedi, bardağını istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; mekândaki bir müşteriyle kadeh tokuşturan Serdar Ortaç gecenin sonunda mekandan tekerlekli sandalyede ayrıldı.