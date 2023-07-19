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  4. Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal çiftinden üzen haber! 3 yıllık evlilik bitti

Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal çiftinden üzen haber! 3 yıllık evlilik bitti

19.07.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de evlenen Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal çiftinden üzen haber geldi. Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

Yeşilçam yıldızlarından Enis Fosforoğlu'nun kızı oyuncu Seren Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek ‘’Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum.’’ dedi.

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Seren Fosforoğlu ve Kaan Önal’ın ortak çocukları bulunmazken, Fosforoğlu’nun daha önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adlı bir kızı bulunuyor.

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