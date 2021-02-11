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Seren Serengil'den Sadakatsiz Derin yorumu! 'Metresten bozma'

11.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil'den Sadakatsiz Derin yorumu! 'Metresten bozma'

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının yorumcusu Seren Serengil yaptığı sert eleştirilerle gündemi belirlemeye devam ediyor. Alişan’ın eşi Buse Varol’a yönelik söylediği cümlelerle dikkat çeken Serengil’in hedefinde bu sefer de Sadakatsiz dizisi yer aldı.

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz dizisi Çarşamba gecelerine damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı diziyi sanat dünyası da yakından takip ediyor. Diziyi hiç kaçırmadan izleyen Seren Serengil, Sadakatsiz’in 17. bölümünde Ali ve Derin’in arasında geçen tartışmanın olduğu sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı. Melis Sezen’in canlandırdığı Derin karakterine Serengil’den sert açıklamalar geldi. Derin’in evli bir adam olan Volkan’la aşk yaşaması ve Volkan'ın eşinden boşanmasının ardından nikah masasına oturması ünlü sanatçıyı sinirlendirdi.

“METRESTEN BOZMA EŞ”

seren serengil

Sadakatsiz’in yeni bölümü Seren Serengil’i de harekete geçirdi. Sosyal medya hesabından diziden bir kare paylaşan Serengil, “Bu ruh hastası evli adamı ayartan şimdi de çocuğunu annesinden kopartmaya çalışan Derin! Sen onun annesi değilsin, onun bir annesi var. Pislik metresten bozma eşlere, biz ‘metresten bozma eş’ diyoruz. Sen ve senin gibilerin evliliğinin bizim gözümüzde hiçbir saygınlığı yok. Kaybol” notunu ekledi.

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