Seren Serengil'den Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer hakkında yeni iddia! Konuşmaları paylaştı

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci’yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. İhaneti öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer’i bularak boğazına bıçak dayadı ve “kocama yaklaşma” diye tehdit etti. Seren Serengil yaşanılan olayları Melisa Emirbayer’in kendisine anlattığını söyledi. Seren Serengil’in yaptığı açıklamalardan sonra Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer sosyal medya hesaplarından çıkan haberleri yalandı. Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı? ‘OYUNA GETİRİLDİM’ Seren Serengil tarafından oyuna getirildiğini ifade eden Emirbayer, Selin Ciğerci ile bir araya geldi. Sosyal medya fenomeniyle paylaşım yapan Survivor’un eski yarışması açıklamasında, “İyiyim, sağlığım yerinde hiç bir problem yok. Ben Seren Hanım tarafından büyük oyuna getirildim. Bana aslı olmayan şeyler söylendi. Sadece rating alabilmek için benim iyi niyetimi kullandılar. Selin Abla'yla aramızda bir problem yok. Kahvemizi içtik konuştuk sorun yok. Ama ben bu durum hakkında suç duyurusunda bulunarak yarın dava açacağım” ifadelerini kullandı.

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim ‘BUNLAR KURGU’ Fenomen Selin Ciğerci hakkında çıkan ihanet haberlerine ise gözyaşları içinde cevap verdi. Ortaya çıkan iddiaların tamamen kurgu olduğunu belirten Ciğerci, “Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya herkes kendi ahlakına geçmişine baksın. Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor” dedi. Selin Ciğerci ihanet iddiaları karşısında gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum' SES KAYITLARINI PAYLAŞTI Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer’den gelen yalanlamalardan sonra Seren Serengil, 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan programda Melisa Emirbayer’in kendisine yolladığı ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı. Melisa Emirbayer ile aralarında geçen konuşmanın ses kaydını yayınlayan Serengil çarpıcı bir iddiayı gün yüzüne çıkarttı. Ses kaydında Seren Serengil, eski Survivor yarışmacısından Selin Ciğerci’nin boğazına bıçak dayadığı anları anlatmasını istedi. Ünlü sanatçının ses kaydına mesajla cevap veren Emirbayer, ‘Sen şey de Seren Abla, içeri giriyor zorla bıçakla. Oda oda arıyor. Bulunca bıçağı dayıyor ben sana detaylı anlatacağım nasıl geliştiğini. Sonra vurmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.