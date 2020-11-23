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Seren Serengil'den Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer hakkında yeni iddia! Konuşmaları paylaştı

23.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve kozmetik markası sahibi Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra ile ilgili şoke edici bir iddia gündeminde dolaşmaya başladı. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, Gökhan Çıra’nın Selin Ciğerci’yi Survivor’un eski yarışmacısı Melisa Emirbayer’le aldattığını iddia etmişti. Serengil konuyla alakalı ses kayıtlarını ve mesajları programında paylaştı.

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci’yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. İhaneti öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer’i bularak boğazına bıçak dayadı ve “kocama yaklaşma” diye tehdit etti. Seren Serengil yaşanılan olayları Melisa Emirbayer’in kendisine anlattığını söyledi. Seren Serengil’in yaptığı açıklamalardan sonra Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer sosyal medya hesaplarından çıkan haberleri yalandı.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?

‘OYUNA GETİRİLDİM’

Seren Serengil tarafından oyuna getirildiğini ifade eden Emirbayer, Selin Ciğerci ile bir araya geldi. Sosyal medya fenomeniyle paylaşım yapan Survivor’un eski yarışması açıklamasında, “İyiyim, sağlığım yerinde hiç bir problem yok. Ben Seren Hanım tarafından büyük oyuna getirildim. Bana aslı olmayan şeyler söylendi. Sadece rating alabilmek için benim iyi niyetimi kullandılar. Selin Abla'yla aramızda bir problem yok. Kahvemizi içtik konuştuk sorun yok. Ama ben bu durum hakkında suç duyurusunda bulunarak yarın dava açacağım” ifadelerini kullandı.

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildimSurvivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim

‘BUNLAR KURGU’

Fenomen Selin Ciğerci hakkında çıkan ihanet haberlerine ise gözyaşları içinde cevap verdi. Ortaya çıkan iddiaların tamamen kurgu olduğunu belirten Ciğerci, “Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya herkes kendi ahlakına geçmişine baksın. Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor” dedi.

Selin Ciğerci ihanet iddiaları karşısında gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'Selin Ciğerci ihanet iddiaları karşısında gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

SES KAYITLARINI PAYLAŞTI

Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer’den gelen yalanlamalardan sonra Seren Serengil, 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan programda Melisa Emirbayer’in kendisine yolladığı ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı. Melisa Emirbayer ile aralarında geçen konuşmanın ses kaydını yayınlayan Serengil çarpıcı bir iddiayı gün yüzüne çıkarttı. Ses kaydında Seren Serengil, eski Survivor yarışmacısından Selin Ciğerci’nin boğazına bıçak dayadığı anları anlatmasını istedi. Ünlü sanatçının ses kaydına mesajla cevap veren Emirbayer, ‘Sen şey de Seren Abla, içeri giriyor zorla bıçakla. Oda oda arıyor. Bulunca bıçağı dayıyor ben sana detaylı anlatacağım nasıl geliştiğini. Sonra vurmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

seren serengil

Emirbayer bıçakla saldırıya uğradığını söyledikten sonra Selin Ciğerci’nin şoförü Mert’in yaşananlara şahit olduğunu dile getirdi. Emirbayer attığı mesajda, “Gören oldu. Eşya topluyoruz da bir taraftan hemen sana yazıyorum. Şimdi şikayetçi olacağım. Her şeyi gören oldu. Onun şoförü Mert ve o Burak” dedi.

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Selin Ciğerci’nin kendisini tehdit ettiği gün zorla eski bir eve götürüldüğünü ifade eden Emirbayer, “Bu olay patladığı gün Ercan Abi beni zorla bir eve götürdü. Eski bir ev biraz uzakta kalıyor. Çıkmak istedim. 3 gün orada kalmam gerektiğini ve Gökhan Bey’in salmadığını söylediler. Can güvenliğim içinmiş. Bana Selin dedi ki, ‘Burada olduğunu söylersen kimse inanmaz. Bir şey yok. Kanıt olmaz.’ Burak’ı işten atmışlar kesin. O her şeyi anlatır ama Ercan Abi’den telefonunu almamız lazım.Bir şekilde olaylar orada oldu. Orada oturan sakinler vardı, duydu. Yer biraz uzakta kalıyor. Hatta tüm mesajları eskiye dönük birinden çıkartalım bence” diye konuştu.

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