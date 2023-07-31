Serenay Sarıkaya'nın pantolonunu yarı indirdiği pozu sosyal medyayı salladı

Netflix'in bu yaz çekeceği 8 bölümlük 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde bir avukatlık ofisine bağlı çalışan Leyla rolünde yer alıyor. Yeni rolü için saçlarını kısaltan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, setten paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı yıktı.

31 yaşındaki oyuncunun pantolonunu sıyırdığı pozu dikkat çekerken, yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

"1 günlüğüne saçlarıma kavuşunca ben" notuyla ayna selfie'si yapan güzel oyuncunun pantolonunu aşağı indirip garip bir poz vermesine kimse anlam veremedi.

Bazı takipçileri Sarıkaya'nın neden pantolonunu indirdiğini sorgularken "Bu poz ne demek acaba?", "Pantolonla saçlar ne alaka?" benzeri yorumlarıda bulundu.

Yeni projesi peruk kullanan güzel oyuncunun paylaşımına saatler içerisinde yüzbinlerce beğeni de geldi.

