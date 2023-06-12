Serkan Altunorak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Maviye Sürgün'ün Ozan'ı Serkan Altunorak'ın dizi ve filmlerİ

Serkan Altunorak, Maviye Sürgün dizisinde Ozan karakterini canlandırıyor. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ile başrolleri paylaşan başarılı oyuncunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Serkan Altunorak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Maviye Sürgün'ün Ozan'ı Serkan Altunorak hakkında merak edilenler...

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Serkan Altunorak 24 Aralık 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Serkan Altunorak Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olmuştur.

Çok genç yaşta seslendirme sanatçılığına başlayan Serkan Altunorak birçok dizi ve filmde rol almıştır.

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN OZAN'I SERKAN ALTUNORAK'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Serkan Altunorak'ın oynadığı diziler:

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2005 Karım ve Annem

2006 İmkansız Aşk

2007 Kara Duvak

2008 Sınıf

2009-2010 Melekler Korusun

2011 Bir Günah Gibi

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl

2013 Şüphe

2015 Evli ve Öfkeli

2016-2017 Cesur ve Güzel

2017-2018 Aşkın Kanunu

2018 Vatanım Sensin

2021 Sana Söz

2022 Evlilik Hakkında Her Şey

2023 Maviye Sürgün

İnternet dizileri:

2022- Zeytin Ağacı

2022- Uysallar

Serkan Altunorak'ın rol aldığı filmler:

2006 Gomeda

2008 Roz'un Sonbaharı

2018 Cebimdeki Yabancı

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