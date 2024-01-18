Sert kayaya çarptı! Evine girerek kızına tecavüz etmeye çalıştığı adam boksör çıktı... Kollarını ve bacaklarını bağlarak polise teslim etti

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Songkhla eyaletinde 18 yaşındaki Parichart Chimlongdam isimli genç bir kız, sabaha karşı saat 2 sıralarında uyku anında kendisine bir kişinin dokunduğunu hissettiğini ve irkilerek uyandığını söyledi. Karşısındaki yabancının kendisine tecavüz etmeye çalışması üzerine Parichart çığlık atarak yardım istedi. Kızının sesini duyan 47 yaşındaki baba Sanoe Chimlongdam kaçan hırsızın peşine düştü.

KISKIVRAK YAKALADI

Eski bir boksör olan baba Sanoe Chimlongdam yolda hırsızı yakaladı ve onu etkisiz hale getirdi. Ellerini ve kollarını bağlayarak hırsızı polise teslim eden baba, "Ailem iyi durumda olduğu için gerçekten mutluyum. Kızımın yaşadığı travmanın bedelinin ödenmesini istiyorum" dedi.







