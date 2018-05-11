Sertleşmenin sırrı bitkilerde!

Sertleşme bozukluğuna fayda ettiği söylenen çok sayıda bitki vardır. Her yerde bunu yerseniz şunu içerseniz cinsel isteğiniz artar gibi yazıları ve söylemleri görmek mümkün. Lakin bilimsel kanıt sorulunca cevap gelmemektedir. Bu tür yazılarda genelde bunu yiyin cinsel isteğiniz artar denir. Hâlbuki ne kadar miktarda, ne kadar sürede ve nasıl tüketilmeli ile ilgili herhangi bir söylem bulamazsınız. Bulmanızda imkansız çünkü ortada bilimsel bir veri yok. Sağlıkta söylemler ve kişisel deneyimler bilimsel olarak önem arz etmez. Önemli olan bilimsel çalışmaları ortaya koyabilmektir.

Dünya Sağlık Örgütünün 2000 yılında yayınladığı raporda bitkisel ilaçların dünya ilaç pazarının %20’sini oluşturduğu, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan insanların yaklaşık yarısının alternatif – tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden birini kullandığı ve bunlardan en sık kullanılanın bitkisel ilaçlar oluğunu bildirmiştir.

Bu nedenle bu yazı sadece etkinliği ve güvenirliliği ciddi bilimsel çalışmalar ile ispat edilmiş, 5 bitkinin sertleşme ve cinsel fonksiyonlara etkisini içermektedir.

Başlamadan Önce öneriler;

Sertleşme sorununuz var ise öncelikle doktora başvurmalısınız. Gerekli tetkikler yapıldıktan ve sebep ortaya konduktan sonra bu bitkisel ürünleri tedaviye katkı amaçlı kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin tek başına tedavi amacı ile kullanılması önerilmez.

Ginseng (Panax)

Panax ginseng dünyada en çok kullanılan ve araştırılan bitkisel ilaçların başında gelmektedir. Panax Ginseng bitkinin durumuna göre taze ginseng (6 yaş, kuru) olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Afrodizyak olan formu kırmızı olandır. Ginsengin etki mekanizması hala net olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda tedavi süresi 4–12 hafta, ginseng dozu 600–1000 mg x 3/gün olarak belirlenmiştir.

Kimlerin kullanması önerilir?_

Özellikle psikojenik sertleşme bozukluğunda faydalı olduğu gösterilmiştir.

Ginkgo Biloba

Ginkgo bilobanın ana etki mekanizması damarlarda genişleme olarak gösterilmiştir. Bu nedenle periferik damar hastalığı, Alzheimer, demans, gibi kronik vasküler yetmezlik olan hastalıklarda kullanılabileceği gösterilmiştir. Ginkgo yaprak ekstresinin önerilen günlük dozu 150 mg olup minimum 8 hafta kullanımı önerilmektedir. Ginko bilobanın seksüel fonksiyonlar üzerindeki etkisi ise genital bölge kan akımı arttırması artırması üzerinden olabileceği gösterilmiştir.