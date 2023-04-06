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  4. Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş boşandıktan sonra İstanbul yerine orayı tercih etti

Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş boşandıktan sonra İstanbul yerine orayı tercih etti

06.04.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında hayatına dair önemli bir detayı açıkladı. 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıklayan sunucu yeni hayatına dair de detaylar verdi. Sunucu artık İstanbul'daki evini pek tercih etmiyor.

Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş boşandıktan sonra İstanbul yerine orayı tercih etti

Gündüz kuşağında yayınlanan programlarıyla adından söz ettiren Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Sunucu Zahide Yetiş'in özel hayatına dair itirafı sosyal medyayı salladı.

2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı.

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ZAHİDE YETİŞ'İN YENİ HAYATI

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.

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Zahide Yetiş boşanmasına dair detay vermemeyi tercih ederken İstanbul yerine İzmir'deki evini tercih etmesi de "Şehirden gidiyor mu?" sorularına sebep oldu.

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