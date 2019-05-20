MAGAZİN

Sevcan Orhan'ın abisi Cihan Orhan'dan duygusal paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu dün açıklanmıştı. Aynı zamanda Hasan Şaş'ın nişanlısı olan Orhan'ın abisinden duygusal bir paylaşım geldi.

Sevcan Orhan'ın abisi Cihan Orhan'dan duygusal paylaşım!

Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu dün açıklanmıştı. Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdi. Bu operasyon Orhan’ın hayranlarını korkuttu. Çünkü bu operasyon genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor. Yani Sevcan Orhan’ın kansere yakalanmış olabileceği konuşuluyor.

Hasan Şaş'ın nişanlısı Sevcan Orhan yoğun bakımda!Hasan Şaş'ın nişanlısı Sevcan Orhan yoğun bakımda!

Orhan, geçen günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Haberi, sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay duyurmuştu…

Sevcan Orhan’ın kendisi gibi sanatçı ağabeyi Cihan Orhan ise kardeşi Sevcan Orhan’la ilgili İnstagram hesabından herkesi duygulandıracak bir paylaşım yaptı.

ekran-resmi-2019-05-20-10-7Kqi

Orhan kardeşiyle birlikte çekildikleri çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına ‘'dünyada ki en güzel tbt Abin kurban olur sana kuzummmm’’ notunu yazdı.


'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Eda havayı güzel bulunca... Eda havayı güzel bulunca...
Aşıklardan beklenen haber geldi!Aşıklardan beklenen haber geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevcan orhan Sevcan Orhan hasan şaş Sevcan Orhan sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Survivor'da herkesi korkutan sakatlık! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da herkesi korkutan sakatlık! Diskalifiye mi olacak?

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Taşpınar bildiğiniz gibi... Maskeli poz

Eda havayı güzel bulunca...

Murat Boz ile Aslı Enver evleniyor!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla...

Çok aşık! "Hep böyle aşkla..."

Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a sert sözler

'Sen kimsin! Herkes haddini bilecek...'

Azra Kohen'den Ay Yapım'a FiÇiPi davası!

Dizi bitti tartışması bitmedi! Mahkemeye verdi

Eski sevgiliden Ata Demirer'e gönderme! 'Orangutan mübarek...'

Eski sevgiliden Ata Demirer'e gönderme! 'Orangutan mübarek...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.