Sevcan Orhan'ın abisi Cihan Orhan'dan duygusal paylaşım!

Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu dün açıklanmıştı. Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdi. Bu operasyon Orhan’ın hayranlarını korkuttu. Çünkü bu operasyon genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor. Yani Sevcan Orhan’ın kansere yakalanmış olabileceği konuşuluyor.

Orhan, geçen günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Haberi, sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay duyurmuştu…

Sevcan Orhan’ın kendisi gibi sanatçı ağabeyi Cihan Orhan ise kardeşi Sevcan Orhan’la ilgili İnstagram hesabından herkesi duygulandıracak bir paylaşım yaptı.

Orhan kardeşiyle birlikte çekildikleri çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına ‘'dünyada ki en güzel tbt Abin kurban olur sana kuzummmm’’ notunu yazdı.



