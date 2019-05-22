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Sevcan Orhan paylaştığı videoyla sağlık durumunu açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Geçen hafta akciğerinden bir operasyon geçiren Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Sevcan Orhan, hastane odasında çektiği video ile son sağlık durumunu açıkladı.

Akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkan ünlü türkücü Sevcan Orhan, özel bir hastanede ameliyat oldu. Geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi gören Orhan, yaşadığı zor günlerin ardından hastanede odasında çektiği videoyu paylaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sevcan Orhan, " Akciğerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı. Çok küçük bir kitleydi. Kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorum orada durmaması ve alınması gerektiğini söyledi. 15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük ve kötü huylu olmasa da akciğer ameliyatları gerçekten ağır. İki gün yoğun bakımda kaldım. Dört gündür hastanedeyim. Bir iki gün sonra taburcu olacağım. İyi olduğumu görmenizi istedim" açıklamasını yaptı.


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