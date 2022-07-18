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Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı

18.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofia Louto isimli bir TikTok kullanıcısı hayatının dönüm noktası olarak ifade ettiği bir olayı anlatarak sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı. Hoşlandığı erkeğin kendisini fazla kiloları nedeniyle reddettiğini ifade eden Louto, 12 kilo verdikten sonra yeni halini paylaşınca herkesi şaşırttı.

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı

24 yaşındaki Sofia Louto 2 yıl öncesinde hoşlandığı bir çocukla aralarında geçen konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede popüler olmayı başardı. Şişman olduğu için hoşlandığı çocuğun kendisini engellediğini itiraf eden Louto, depresif ve mutsuz ruh halinden sıyrılıp sağlıklı olmak için bütün hayatını bir anda değiştirdi.

YAKLAŞIK 2 YILINI HARCADI

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Yunanistan’da yaşayan Sofia Louto, sağlıklı yaşama adım atmadan öncesinde fazla kiloları nedeniyle diğer insanların kendisine iyi davranmadığını ifade etti. Bir TikTok paylaşımında Louto, fazla kilolu olduğu dönemden bir fotoğrafını paylaşarak, “Sevdiğim çocuk şişman olduğum için beni engelledi. Bir de bunu açıkça söyledi” dedi.

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Reddedilişin kendisini bir süre mutsuz ettikten sonra yeni hayatının başlangıcı olduğunu anlatan Louto, 4 milyondan fazla izlenen gönderine “Güle güle” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisiye binlerce kişi yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı viral olan gönderiye, “Karma gerçektir” yorumuyla destek oldu. Bir diğer kullanıcı ise “O zamanda güzelsin, şimdi de güzelsin. O seni hak etmiyor” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok rejim
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