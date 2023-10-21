Sevgililerine 'çabuk ara' yazdılar! En geç aranan hesabı ödedi... Sosyal medyada viral olan görüntüler

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir görüntü eğlence anlar yaşattı. Öğrenci yurdunda aynı odada kalan 5 genç kız erkek arkadaşlarına bir meydan okuma gerçekleştirdi. Meydan okumada sevgililerine 'çabuk ara' mesajını gönderdiler ve telefonları ekranları gözükecek bir şekilde yan yana dizdiler.

EN GEÇ ARAYANI BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Telefonlar sırasıyla çalarken kızlar arasındaki heyecanlı bekleyiş eğlenceli anlar yaşattı. Görüntülerde sona kalan kişi büyük bir şaşkınlık yaşarken iddianın kuralları gereğince hesabı ödemek zorunda kaldı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En son arayan kişinin sevgilisi olmak istemezdim" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "En son arayan kişinin başı fena halde dertte" yorumunu ekledi.