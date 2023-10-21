Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sevgililerine 'çabuk ara' yazdılar! En geç aranan hesabı ödedi... Sosyal medyada viral olan görüntüler

    Sevgililerine 'çabuk ara' yazdılar! En geç aranan hesabı ödedi... Sosyal medyada viral olan görüntüler

    21.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 5 genç kızın kendi aralarında geliştirdikleri oyun kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sevgililerine aynı anda 'çabuk ara' mesajını gönderdiler ve telefonları yan yana koyarak beklemeye başladılar. Oyunun kuralına göre sevgilisi tarafından en geç aranan tüm hesabı ödemek sorunda kalıyordu.

    Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir görüntü eğlence anlar yaşattı. Öğrenci yurdunda aynı odada kalan 5 genç kız erkek arkadaşlarına bir meydan okuma gerçekleştirdi. Meydan okumada sevgililerine 'çabuk ara' mesajını gönderdiler ve telefonları ekranları gözükecek bir şekilde yan yana dizdiler.

    EN GEÇ ARAYANI BEKLEMEYE BAŞLADILAR

    1

    Telefonlar sırasıyla çalarken kızlar arasındaki heyecanlı bekleyiş eğlenceli anlar yaşattı. Görüntülerde sona kalan kişi büyük bir şaşkınlık yaşarken iddianın kuralları gereğince hesabı ödemek zorunda kaldı.

    88

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En son arayan kişinin sevgilisi olmak istemezdim" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "En son arayan kişinin başı fena halde dertte" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

    Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

     "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

     Bekarlık canına tak etti! “Bir koca arıyorum” pankartıyla sokakları gezdi

    Bekarlık canına tak etti! “Bir koca arıyorum” pankartıyla sokakları gezdi

     Rüzgardan havlusunu bir türlü seremedi! Cesur deniz keyfi...

    Rüzgardan havlusunu bir türlü seremedi! Cesur deniz keyfi...

     İddialı tulumuyla basketbol oynadı! Çocuğunun babası yine merak edildi

    İddialı tulumuyla basketbol oynadı! Çocuğunun babası yine merak edildi

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

    Çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

     Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

    Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

     Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

    Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

     Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    21 Ekim Cumartesi: TV yayın akışı21 Ekim Cumartesi: TV yayın akışı
    Oğlunun sevgilisine tecavüz etti! Kaçmaya çalışırken yakalandıOğlunun sevgilisine tecavüz etti! Kaçmaya çalışırken yakalandı
    Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattıTanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

    İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

    Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

    Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

    Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.