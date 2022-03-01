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Sevgilisi 'Kasıklarımın yangısı' demişti! Dilan Çiçek Deniz'ten süper minili pozlar

01.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz yaş gününde sevgilisi Thor Saeversson'ın sürpriz partisiyle karşılaştı. Paris'te kutlama yapan ünlü oyuncu süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı sallarken Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisinin 'kasıklarımın yangısı' notu da olay oldu.

Sevgilisi 'Kasıklarımın yangısı' demişti! Dilan Çiçek Deniz'ten süper minili pozlar

Dilan Çiçek Deniz yaş gününde İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'un sürpriziyle mutlu oldu. Sevgilisinin Paris'te düzenlediği sürpriz partiyle büyük bir mutluluk yaşayan Deniz, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyah süper mini elbisesi ile doğum günü için özel hazırlanan odada pozlar veren Deniz, 4,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Birtanemden sürpriz doğum günü partisi" notunu yazdı.

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27 yaşına giren oyuncunun paylaşımı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay olduThor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu

"KASIKLARIMIN YANGISI"

Öte yandan Thor Saevarsson sevgilisinin doğum gününü Intagram'dan da kutladı. Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson; Deniz'e, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi (kasıklarımın yangısı) ... Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin" notuyla olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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