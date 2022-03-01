Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına bastı. Saevarsson sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson; Deniz'e, "İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar... Hayatımın ışığı, belimin ateşi (kasıklarımın yangısı) ... Günahım, ruhum... Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin" sözleriyle aşkını haykırdı.

SEVGİLİSİNE KAYITSIZ KALMADI

Müstakbel eşinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz ise Saevarsson'a "Sen benim her şeyimsin!" ifadeleriyle yanıt verdi. Ünlü çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Thor Saevarsson'un İngilizce notundaki ifadenin çeviriye "Belimin ateşi" olarak yansıması sosyal medyada gündem oldu. Çoğu takipçi "Ne ateşmiş" yorumları yaptı.



