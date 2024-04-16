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    4. Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadının intikam planı sosyal medyada viral oldu! "Babam da bana yardım etti"

    Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadının intikam planı sosyal medyada viral oldu! "Babam da bana yardım etti"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 10:32
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    Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformunda ismini açıklamayan bir kadın itiraf hesabı olarak bilinen Fesshole'e sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendiğinde babasının yardımıyla hayata geçirdiği intikam planını anlattı. Genç kadının paylaşımı kısa sürede viral olurken 800 binden fazla izlenmeye ulaştı.

    Erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen bir kadın aldığı intikamı X platformundaki Fesshole hesabından paylaştı. Sevgilisinin bir flört uygulamasında hesabı olduğunu fark ettiğini dile getiren kadın, "Erkek arkadaşım beni aldatıyordu, ben de bir arkadaşlık sitesine katıldım, onu orada buldum. Onunla flört etmeye başladım. 10 dakika sonra diğer benimle barda bulaşacak. Babam evimizin kilitlerini değiştirirken ben onun kıyafetleriyle dolu bri bavulla yanına gidiyorum" dedi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu birisi mi kaydetti? Lütfen birisinin bunu kaydettiğini söyleyin." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun 2. bölüme ihtiyacı var. Devamına ihtiyacımız var" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Babanı buna dahil etmek biraz çılgınca" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya Twitter aldatmak ihanet
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