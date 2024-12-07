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Sevgilisinin kendisini aldattığını tesadüfen kameradan gördü! İhanete uğrayan kadının öfkeden deliye döndüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 09:01
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Sevgilisiyle birlikte bir gemi seyahatine çıkan Kayla Gardner isimli bir kadın erkek arkadaşının bahaneler uydurarak yanından ayrılmasından sonra aldatıldığına şahit oldu. Gemi güvertesini gören güvenlik kameralarını izleyen Gardner sevgilisinin tanımadığı bir kadınla yakınlaştığı anlara canlı canlı tanık oldu. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sevgilisinin kendisini aldattığını tesadüfen kameradan gördü! İhanete uğrayan kadının öfkeden deliye döndüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Sevgilisiyle birlikte gemi tatili yaptığı sırada tamamen tesadüfen aldatıldığını öğrenen Kayla Gardner isimli bir kadın bu anları sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde güvenlik kamerasına baktığında erkek arkadaşını bir kadınla konuşurken gördü. O anları büyük bir gerginlikle takip eden Gardner yanında bulunan arkadaşına 'O kim?' diye sordu. Sevgilisinin kadının omzuna elini koyduğunu gören Gadner büyük bir hışımla odadan dışarı çıktı.

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Videolar internette büyük yankı uyandırırken milyonlarca izlenmeye de ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının hikayenin sonunu merak etmesi üzerine Gadner, sevgilisiyle ayrıldıklarını ve onun tüm eşyalarını pencereden dışarı attığını söyledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ondan kurtulmak için çok iyi bir tesadüf" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatın sana hediyesi bu tesadüf" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma aldatmak
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