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    4. Sevgilisinin onlarla birlikte yaşamasını istedi! Kocası teklifini reddedince elektrik direğine tırmanarak intihar etmeye çalıştı

    Sevgilisinin onlarla birlikte yaşamasını istedi! Kocası teklifini reddedince elektrik direğine tırmanarak intihar etmeye çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 09:49
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    Hindistan'ın Uttar Predesh eyaletinin Gorakhpur bölgesi ilginç bir olaya sahne oldu. Kocasını 7 yıldır yakınlardaki bir köyde yaşayan adamla aldattığı ortaya çıkan bir kadın elektrik direğine tırmanarak intihar etmeye çalıştı. Genç kadının intihar etmesinin nedenini ise kocasının sevgilisinin onlarla birlikte yaşama teklifini reddetmesi olarak gösterdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Predesh eyaletinin Gorakhpur bölgesinde bir kadın, komşu köyden başka bir adamla ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra sokakta bulunan elektrik direğine tırmanarak intihar etmeye çalıştı.

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    Eş Ram Govind, eşinin yasak aşkının ortaya çıkmasından sonra kadının üç çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evde sevgilisinin de onlarla birlikte yaşamasını istediğini söyledi. Aldatılan koca karısının sevgilisiyle birlikte yaşamak istemediğini dile getirince ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

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    Sosyal medyada görüntüler, "Üç çocuk annesi bir kadın komşu köyden bir adama aşık oldu ve kocasından sevgilisinin onlarla kalmasına izin vermesini istedi. Kocası reddedince onu ikna etmek için elektrik direğine tırmandı" notuyla paylaştı.
    İsmi açıklanmayan 34 yaşındaki kadın elektrik direğinden kocasının ve köyde yaşayan diğer kişilerin yardımıyla indirildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.

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