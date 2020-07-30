Sevgiliye sözler: Sevgilinizin size tekrar aşık olmasını sağlayacak en güzel sözler

Her yeni güne senin sevginle başlamanın bana kattığı mutluluğu tarif etmem mümkün değil aşkım. Sen hayatıma adım attığından beri hayata yeni doğmuş bir bebek gibi yeniden başladım. Nefes alıp verişim, kalp atışlarım seninle birlikte yepyeni bir anlam kazandı. Senden önceki hayatım benim için anlamsız, eksik ve önemsiz... Ve şimdi sevgilim, sensiz geçirdiğim her bir dakikanın acısını çıkarmak için gözlerine uzun uzun bakmak; o güzel manzarayı aklıma kazımak istiyorum. Güzel yüzün hep karşımda olsun, bana anlamlı anlamlı bak istiyorum. Sevgilim, seni çok seviyorum!

Sen benim kutup yıldızımsın aslında... Çünkü ne zaman ki yolumu kaybettiğimi ya da yanlış bir yolda olduğumu düşünsem, gökyüzüne bakıp yönümü bulmak istermiş gibi kalbimdeki sana bakıyorum ve doğru yolu buluyorum. Aklıma kötü bir şey geldiğinde ya da kendimi huzursuz hissettiğimde hemen seni düşünüyorum. Beraber biriktirdiğimiz eşi benzeri olmayan anılarımıza yenilerini eklemek için heyecanla yeni doğan günü bekliyorum. Sen hayatımda olduğun sürece hiç kaybolmayacağımın farkındayım. Beni bırakma aşkım, ben sana aitim, sen de bana. Seni çok seviyorum!