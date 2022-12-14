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Sevilay Yılman'ın canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'

14.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İmamoğlu'nun cezasının açıklandığı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasına tepki gösteren Habertürk yazarı Sevilay Yılman, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sevilay Yılman, "Kılıçdaroğlu bana göre bugün daha önce yaptığı gibi merdivene ters bindi. Bir çuval inciri berbat etti." diye konuştu.

Sevilay Yılman'ın canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davanın son duruşması görüldü. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun yargılandığı günde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahati de eleştirilere neden oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı seyahati ile ilgili Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılman, şunları söyledi:

"Doğal bir adaylık durumu vardı. Bugün itibarıyla derdest edildi, toprağın altına gömüldü. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesine sosyal medyada takip ettiğim CHP tabanı da aşırı tepkiliydi. Yerden göğe kadar da haklılar. Ben düşünemedim bugün dava var. Karar davası üstelik. Ben düşünmeyebilirim benim bir sorumluluğum yok. Siz sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanısınız. Sizin bin bir mücadele vererek ele geçirdiğiniz İBB Başkanınız çok ciddi bir yargılamanın sonuna gelmiş. Sizin danışmanlarınız ne yapıyor? Nasıl düşünemezler böyle bir şeyi?

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'BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETTİ'

Güzel şeyler yapmış olabilir sayın Kılıçdaroğlu ama bana göre bugün daha önce yaptığı gibi merdivene ters bindi. Bir çuval inciri berbat etti. Bundan sonra sayın Kılıçdaroğlu'nun artık yapması gereken, benim nacizane görüşüm Fatih Terim vari teknik direktörlüğe devam etmesidir, herhangi bir iddiada bulunmamasıdır. Böyle olduğunu kendi tabanında hissettim, gördüm."

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Kemal Kılıçdaroğlu Sevilay Yılman

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