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  4. Şevval Sam 2020'ye bomba gibi girdi! Derin yırtmaçlı pozları olay!

Şevval Sam 2020'ye bomba gibi girdi! Derin yırtmaçlı pozları olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Şevval Sam, 2020 yılı için verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Peş peşe fotoğraf paylaşan Sam, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şevval Sam 2020'ye bomba gibi girdi! Derin yırtmaçlı pozları olay!

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 2020 yılının ilk pozlarını paylaştı. Derin yırtmaç detaylı elbisesiyle poz veren Sam, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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46 yaşındaki Şevval Sam, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi. 2019 yılının son saatlerinde sahne alan şarkıcı, siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

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Uzun ve yarı transparan elbisesiyle art arda fotoğraf paylaşan Şevval Sam altına şu notu düştü: "Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019'du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler."

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TAKİPÇİLERİ İLTİFAT YAĞDIRDI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle her daim dikkat çeken Şevval Sam'ın fotoğraflarına "Harika ötesi bir sanatçısınız bayılıyorum size", "Siyahın asaleti bir insana bu kadar mı yakışır" ve "Kadın asil veaşırı güzel olunca ne yakışmaz ki" yorumları yapıldı.

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