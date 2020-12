Seyfe Gölü nerede? Seyfe Gölü son hali?

SEYFE GÖLÜ'NDE BİR DAMLA SU KALMADI

Yetkililere çağrıda bulunan Çetiner, "Gölümüzü besleyen 3 ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Yaklaşık yüzde 80’ini bu üç pınar oluşturuyor. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok. Temmuzun ortasından itibaren şu an gölümüzde bir damla bile su yok. Bu da göldeki kuş varlığını yok ediyor. Yetkililerden ricamız bir an önce Seyfe Gölü ile ilgili yapacakları çalışmalara hız versinler. Şu an maalesef tek beklentimiz yağışların olması. Yağışlarla mutlu, yağışsız günlerle mutsuz olmayalım. Buraya bir çözüm üretelim" diye konuştu.