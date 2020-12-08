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Seyfe Gölü nerede? Seyfe Gölü son hali?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.12.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Seyfe Gölü nerede? Seyfe Gölü son hali?

Ramsar Sözleşmesi'ne dâhil olan ve milli park niteliğinde 1. Derece doğal sit alanı statüsüne sahip Seyfe Gölü, tamamen kurudu. Yıllardır binlerce türde göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen gölde sular çekildi.

Kırşehir’de önemli su kaynaklarından olan Seyfe Gölü, 1989 yılında 1’inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. Göl, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor.

seyfe gölü kurudu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve İç Anadolu Bölgesi’nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor. Gölün son durumunu anlatan SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, "Kış döneminden Temmuz'un başlarına kadar gölümüzde su vardı. Bu da tamamen yağmurun ve yağışların etkisiyle ilgili bir durum. Çünkü göl tabanımız geçirgen değil. Yağan yağmurlar göl yüzeyinde kalıyor. Gölümüz düz bir satıh. Orada 10 santimlik bir su gölü yüzde 70 dolu gösterebiliyor. Bazı yanlış anlaşılmalar var orada sanki mevcut su bir yerlere götürülüyormuş gibi algı var ama böyle bir durum yok. Tamamen buharlaşmanın etkisiyle oluşan bir olay" dedi.

seyfe gölü kuraklıkla karşı karşıya

SEYFE GÖLÜ'NDE BİR DAMLA SU KALMADI

seyfe gölü nerede

Yetkililere çağrıda bulunan Çetiner, "Gölümüzü besleyen 3 ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Yaklaşık yüzde 80’ini bu üç pınar oluşturuyor. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok. Temmuzun ortasından itibaren şu an gölümüzde bir damla bile su yok. Bu da göldeki kuş varlığını yok ediyor. Yetkililerden ricamız bir an önce Seyfe Gölü ile ilgili yapacakları çalışmalara hız versinler. Şu an maalesef tek beklentimiz yağışların olması. Yağışlarla mutlu, yağışsız günlerle mutsuz olmayalım. Buraya bir çözüm üretelim" diye konuştu.

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