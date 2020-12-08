Seyfe Gölü nerede? Seyfe Gölü son hali?

Kırşehir’de önemli su kaynaklarından olan Seyfe Gölü, 1989 yılında 1’inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. Göl, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve İç Anadolu Bölgesi’nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor. Gölün son durumunu anlatan SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, "Kış döneminden Temmuz'un başlarına kadar gölümüzde su vardı. Bu da tamamen yağmurun ve yağışların etkisiyle ilgili bir durum. Çünkü göl tabanımız geçirgen değil. Yağan yağmurlar göl yüzeyinde kalıyor. Gölümüz düz bir satıh. Orada 10 santimlik bir su gölü yüzde 70 dolu gösterebiliyor. Bazı yanlış anlaşılmalar var orada sanki mevcut su bir yerlere götürülüyormuş gibi algı var ama böyle bir durum yok. Tamamen buharlaşmanın etkisiyle oluşan bir olay" dedi.