Seyirciler çığlık çığlığa izledi! Matador boğa tarafından defalarca boynuzlandı... Havaya fırlatıldı

İspanya’daki bir boğa güreşinde 28 yaşındaki Alejandro Conquero isimli bir matador gösteri yapmak için sahneye çıktı. Madrid’teki gösteri sırasında 28 yaşındaki matador öfkeli boğanın hedefi oldu. Bir anda matadorun arkasında geçen boğa boynuzlarıyla genç adamı fırlatmaya başladı.

DİĞER MATADORLAR YARDIMA KOŞTU

Conquero için izleyicilerin çığlık sesleri arasında adeta alarm durumu verildi. Defalarca kez boğa tarafından boynuzlanan adamı kurtarmak için diğer matador arkadaşları pembe ve sarı pelerinle ringe inerek boğanın dikkatini dağıtmak için hamle yaptı.

Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde Alejandro Conquero’nun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.