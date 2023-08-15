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    4. Seyirciler çığlık çığlığa izledi! Matador boğa tarafından defalarca boynuzlandı... Havaya fırlatıldı

    Seyirciler çığlık çığlığa izledi! Matador boğa tarafından defalarca boynuzlandı... Havaya fırlatıldı

    15.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İspanya’da boğa güreşi ilginç anlara sahne olurken bir matadorun acımasızca boğa tarafından boynuzlandığı anlar saniye saniye kaydedildi. İzleyicilerin çığlık sesleri arasında boğanın boynuzladığı matador arkadaşlarının yardımıyla kurtulmayı başardı.

    İspanya’daki bir boğa güreşinde 28 yaşındaki Alejandro Conquero isimli bir matador gösteri yapmak için sahneye çıktı. Madrid’teki gösteri sırasında 28 yaşındaki matador öfkeli boğanın hedefi oldu. Bir anda matadorun arkasında geçen boğa boynuzlarıyla genç adamı fırlatmaya başladı.

    DİĞER MATADORLAR YARDIMA KOŞTU

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    Conquero için izleyicilerin çığlık sesleri arasında adeta alarm durumu verildi. Defalarca kez boğa tarafından boynuzlanan adamı kurtarmak için diğer matador arkadaşları pembe ve sarı pelerinle ringe inerek boğanın dikkatini dağıtmak için hamle yaptı.

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    Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde Alejandro Conquero’nun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Matador İspanya Boğa

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