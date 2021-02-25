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Şeyma Subaşı direk dansına döndü! 'Kendime gülüyorum'

25.02.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı direk dansına döndü! 'Kendime gülüyorum'

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle yaptığı pozlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı yeniden direk dansına döndü. Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Subaşı, son olarak direk dansı yaptığı görüntülerini yayınlamış ve iç çamaşırlı haliyle tepki çekmişti.Subaşı yeniden direk dansına dönünce paylaşım üstüne paylaşım yapıyor.

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Son olarak çalışma yaptığı anları paylaşan Subaşı paylaşımına "Ne yaptığımı bilmiyorum ama kendime çok gülüyorum" dedi.

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Şeyma Subaşı direk dansını beceremediği anları da paylaşıp "Daha çok pratiğe ihtiyacım var" notunu düştü.


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