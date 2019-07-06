MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nın kitabı ikinci baskıya hazırlanıyor! Şu ana kadar kazandığı para...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı’nın 'Sadece Şeyma' kitabının ikinci baskısı çıkıyor! İki hafta önce çıkan kitap şu ana kadar tam 40 bin sattı. Subaşı’nın kitaptan iki hafta içinde elde ettiği hasılat ise yaklaşık 700.000 TL.

Şeyma Subaşı'nın kitabı ikinci baskıya hazırlanıyor! Şu ana kadar kazandığı para...

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra "Sadece Şeyma" isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı'nın 40 binlik satış rakamına ulaştığı öğrenildi. Ayaklıgazete'nin iddiasına göre Subaşı'nın kitaptan kazancı 700 bin TL.

Şeyma Subaşı'nın hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabı 2 hafta önce raflardaki yerini aldı. Subaşı'nın kitabı kısa süre içinde tamamına yakını tükendi.

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabının 40 bin tanesinin satıldığı ve sadece internette birkaç tane kaldığı öğrenildi. Kitabın 40 bin tanesinin satıldığı, ikinci baskısı için ise hazırlıklara başlandığı söylendi.

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu! Şeyma Subaşı'ya çağrıda bulunduCüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu! Şeyma Subaşı'ya çağrıda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı kitap kazancı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy yemekte! Dikkat çeken detay...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy yemekte! Dikkat çeken detay...

Selami Şahin, oğluyla aşk yaşayan Didem Soydan'la tanıştı

Aşk belgelendi! Didem Soydan aileye girdi

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan mayolu paylaşım

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan mayolu paylaşım

Süreyya Yalçın neon bikinisiyle şov yaptı!

Süreyya Yalçın neon bikinisiyle şov yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.