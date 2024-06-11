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Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem: Bayramdan sonra başlıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.06.2024 17:13
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Kurban Bayramı'ndan sonra hastanelerde yeni dönem başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem: Bayramdan sonra başlıyor

Geçtiğimiz haftalarda devreye giren MHRS sistemine bir güncelleme daha geldi. Yeni karara göre muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sistemi devreye girecek.

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PEŞ PEŞE İKİ KRİTİK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca son günlerde gündem olan kuduz vakalarıyla ilgili de, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MHRS kuduz Fahrettin Koca randevu
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