Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncu bu doğal tariflerle saçlarını gürleştirmiş...

Saç dökülmeleri; genetik ve psikolojik etkenler, hormonal düzensizlikler, mevsimsel geçişler, kimyasal maddeler ya da vitamin ve mineral eksiklikleri gibi birçok faktörden meydana gelebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve saçları gürleştirmek için çeşitli bakım ürünleri olsa da içlerindeki kimyasallar nedeniyle uzun süreli kullanımda olumsuz etkilere neden olabilirler. Bu yüzden doğal çözümler ön plana çıkar. Bu doğal tarifler saçlarınıza ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri vererek saçlarınızın güçlenmesine ve gürleşmesine yardımcı olacaktır.

SAÇ GÜRLEŞTİREN DOĞAL TARİFLER

1. Yumurta ve Zeytinyağı Maskesi

Protein bakımından oldukça zengin olan yumurta, vitamin ve mineral kaynağı olan zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Saçınızı her yönden besleyen bu maske, saçlarınızın daha gür ve parlak olmasını sağlayacaktır. Bu maskeyi haftada bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz.