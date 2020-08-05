Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncu bu doğal tariflerle saçlarını gürleştirmiş...

Saç dökülmeleri; genetik ve psikolojik etkenler, hormonal düzensizlikler, mevsimsel geçişler, kimyasal maddeler ya da vitamin ve mineral eksiklikleri gibi birçok faktörden meydana gelebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve saçları gürleştirmek için çeşitli bakım ürünleri olsa da içlerindeki kimyasallar nedeniyle uzun süreli kullanımda olumsuz etkilere neden olabilirler. Bu yüzden doğal çözümler ön plana çıkar. Bu doğal tarifler saçlarınıza ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri vererek saçlarınızın güçlenmesine ve gürleşmesine yardımcı olacaktır.
SAÇ GÜRLEŞTİREN DOĞAL TARİFLER
1. Yumurta ve Zeytinyağı Maskesi
Protein bakımından oldukça zengin olan yumurta, vitamin ve mineral kaynağı olan zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Saçınızı her yönden besleyen bu maske, saçlarınızın daha gür ve parlak olmasını sağlayacaktır. Bu maskeyi haftada bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz.
Bir yumurtayı kaba alarak çırpın.
Ardından biraz zeytinyağı ekleyerek karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı saçlarınıza sürerek 30 dakika bekleyin.
2. Isırgan Otu
Isırgan otu, saç dökülmelerine karşı oldukça sık kullanılan bir bitkidir. Saç dökülmelerini önler ve saç tellerinin kalınlaşmasına yardımcı olur.
Bir eldivenle birkaç dal ısırgan otunun yapraklarını sapından ayırın.
Kopardığınız yaprakları kaynayan suyun içine atarak 10-12 dakika bekleyin.
3. Kına Maskesi
Saçlarını renklendirmek ve daha gür saçlara kavuşmak isteyenler için kına harika bir çözümdür. Saçlarınızı besleyerek dökülmesini önler. Aynı zamanda saç dökülmelerinin sebeplerinden biri olan deri problemlerinin giderilmesine de yardımcı olur. Saçın yağ dengesini düzenlediği gibi saçların parlaklık ve hacim kazanmasını sağlar.
2 su bardağı yeşil çay demleyin.
Demlenen çaya 2 su bardağı kına eklenerek karıştırın.
Üzerine biraz limon suyu ekleyerek karışım tamamlayın.
Kınayı saçınızda ne kadar bekletirseniz rengi o kadar iyi çıkacaktır.
4. Sarımsak
Sarımsak da ısırgan otu gibi saçları dayanıklı hale getirmesi ve saçları gürleştirmesi nedeniyle sık kullanılan yöntemlerden biridir.
4-5 diş sarımsağı ezin.
Sarımsak kokusundan kurtulmak için biraz süt ekleyebilirsiniz.
5. Bitkisel Yağlar
Bitkisel yağlar içlerindeki vitaminler ve mineraller nedeniyle saç gürleştirmede yaygın bir şekilde kullanılırlar. Saçın beslenmesine yardımcı olur ve parlaklık kazandırırlar.
Badem yağı
Hindistan cevizi yağı
Sarımsak yağı
Karanfil yağı
Hint yağı
Bu yağları saçınızın tamamına uygulayabileceğiniz gibi sadece diplerine de uygulayabilirsiniz. Saçlarınızda 30-45 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.
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