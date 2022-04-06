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  4. Seyyar kumarhaneciler yakalandı! Slot makineleriyle köy köy geziyorlardı

Seyyar kumarhaneciler yakalandı! Slot makineleriyle köy köy geziyorlardı

06.04.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otomobile yükledikleri slot kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezerek kumar oynamaya imkan sağlayan 4 kişi yakayı ele verdi. Jandarmanın yakaladığı kişilere ait otomobilde ise kumarhaneyi aratmayan ekipmanlar çıktı.

Seyyar kumarhaneciler yakalandı! Slot makineleriyle köy köy geziyorlardı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları çerçevesinde bir grubun otomobillerine yükledikleri slot kumar makinelerini dolaştıkları köy kahvehanelerine dağıtarak, kumar oynamaya yer ve imkan temin ettiklerini belirledi.

M.C.(31), İ.K.(40) ve M.D.(43) isimli şahısları takibe alan jandarma ekipleri, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde söz konusu araca operasyon düzenledi.

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OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI!

Araç içerisinde yapılan aramada; 6 adet ve işletmeciliğini Y.B.(70) isimli şahsın yapmakta olduğu kıraathanede 2 adet olmak üzere toplam 8 adet slot kumar makinesi ele geçirildi.

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Olayla ilgili 8 adet slot kumar makinesi, 1 adet renkli monitör, 2 adet beyaz renkli mouse, 6 adet makinalara ait para giriş aparatı, 1 adet slot kumar makinesine ait kumandaya el konuldu.

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Olay ile ilgili gözaltına alınan Y.B., M.C., İ.K. ve M.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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