Sezonun son trendi, hem kayakta hem şehir ortamında giyilebilecek kayak kombinleri

Zorlu hava şartlarına göre üretilen kayak kıyafetleri o kadar çeşitlendi ki gündelik hayatta da kullanabileceğiniz birçok farklı seçenek ortaya çıktı. Bir yandan bu trendi yakalarken öte yandan soğuk kış aylarını sizi sıcacık tutan parçalarla geçirmek istemez misiniz? Öyleyse gelin, hem kayakta hem şehir ortamında giyilebilecek parçaları birlikte inceleyelim.

1. Kayak montları ile her daim sıcacık...

Gittiğiniz kayak tatilinin yanı sıra şehirde de rahatlıkla giyebileceğiniz kayak kıyafetleriyle stilinizi tamamlamak istiyorsanız Rossignol markasının bu kayak montuna bakabilirsiniz. Düz siyah renkte üretilen mont, suni kürklü kapüşonu ile son derece sade ve şık bir görünüme sahip. Su geçirmeyen ve nefes alan kumaşı sayesinde sizi en soğuk günlerde bile sıcacık tutacak bu mont, yoğun yağışlarda kuru kalmanızı sağlayacak! PolyDown izolasyon özelliği sayesinde ısı ve koruma sağlayabilen mont, soğuk kış mevsiminde şehirde giymek için de son derece ideal bir seçim.

Rossignol W Rapide Kadın Kayak Montu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Rengarenk ceketler...

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kayak modasını şehir hayatına uyarlamayı sevenlerdenseniz stilinize renk katmak için Mitef Kalın Kayak Ceketi'ne mutlaka bakmanızı öneririz. Rüzgar geçirmeyen ve fazlasıyla sıcak tutan bu ceket, su geçirmez özelliğiyle sağanak yağışlı günlerde bile kupkuru kalmanızı sağlıyor. Yüksek koruma sunan ve nefes alabilen ürün, üşümemeniz için elinden geleni yapıyor! Kapüşonu dilediğiniz zaman çıkarabileceğiniz şekilde üretilen ve geniş cepleriyle ellerinizi sıcacık tutan Mitef Kalın Kayak Ceketi, rengarenk desenleriyle günlük giyiminize ayrı bir hava katacak.

Mitef markasının hem kayakta hem şehirde giyebileceğiniz kayak montunu daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Sadelikten vazgeçemeyenlere...

Kayak kıyafetlerini şehir hayatınızda kullanırken sadenin şıklığından vazgeçmek istemiyorsanız Gemyse markasının kapüşonlu kayak montu sizin için harika bir seçim olabilir. Su ve rüzgar geçirmeyen mont, yumuşak polar iç astarıyla en soğuk kış günlerinde bile sıcacık kalmanızı sağlıyor. Şehir hayatında vazgeçilmeziniz olacak bu kayak montu; fermuarlı 2 yan cebi, fermuarlı 2 göğüs cebi ve 1 iç cebinin yanı sıra kulaklık kablosunu sabitlemek için tasarlanmış bölümüyle son derece kullanışlı bir parça.

Farklı renk seçenekleri bulunan Gemyse Kayak Montu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Hem sıcak hem tarz...

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kış mevsiminde içinizi ısıtacak, kayakta ve şehirde giyebileceğiniz bir mont arıyorsanız L1 markasının pas rengi kayak montuna mutlaka göz atmalısınız. Soğuk geçirmeyen mont, su geçirmez kumaşı ve sağlam dikişleriyle en yoğun yağışlarda bile sizi ıslanmaktan koruyacak güçte bir ürün. Büyük ve kullanışlı cepleri sayesinde çoğu zaman yanınıza çanta almaya gereksinim bile duymayacağınız, yumuşak çene kısmıyla soğuğa karşı tam koruma sağlayan bu montu şehir hayatında kullanmak için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

L1 Kapüşonlu Kayak Montu'nu detaylıca incelemek ve hemen satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Tarzınıza biraz parıltı katmaya ne dersiniz?

Kayak modasını şehir hayatına uyarlamayı seviyor ve dikkat çekici bir mont arıyorsanız Bogner Fire&Ice Kadın Kayak Montu tam size göre. Geniş dik yakası, düğmeli kapüşonu, gümüş ve siyah renk bloklu tasarımıyla son derece modern ve şık bir görünüme sahip olan kayak montu, yalnızca kayak tatillerinizin değil kışın şehir hayatınızın da vazgeçilmez parçalarınızdan biri olabilir. Thermore dolgusu sayesinde soğuk geçirmeyen ve son derece sıcak tutan mont, su geçirmez özelliğiyle sizi en zorlu günlerde ıslanmaktan koruyacak nitelikte.

Bogner Fire&Ice Kadın Kayak Montu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Bu pantolon şehir hayatına çok yakışacak...

Kış günlerini üşüyerek geçirenlerdenseniz bu pantolon aradığınız ürün olabilir. Pantzher Seil Kadın Kayak Pantolonu, slim fit kesiminin yanı sıra sade ve modern tasarımıyla son derece şık bir görünüme sahip. Şehir hayatında kar botlarıyla hatta sneakerlarla kombinleyebileceğiniz bu pantolonla soğuk kış aylarını sıcacık geçirebilirsiniz. Pantolon çizgisi ve fermuar detayıyla günlük giyiminize rahatlıkla uyum sağlayabilecek bu harika parçayı şık bir kayak montuyla da kombinleyebilirsiniz.

Siyahın asaletini taşıyan Pantzher Seil Kadın Kayak Pantolonu'nu daha detaylı incelemek ve hemen sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Beyaz giymeyi sevenlere...

Kayak kıyafetleri yalnızca kayak tatillerine özel sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kış mevsiminde günlük giyiminize dahil edebileceğiniz birçok kayak kıyafetinden biri de Berfuğ Kıran Dar Paça Kayak Pantolonu olabilir. Bembeyaz rengi ve sade tasarımıyla son derece şık bir görünüme sahip olan kayak pantolonu, su ve rüzgar geçirmediği için yağışlı kış günlerinde günlük giyiminize dahil edebileceğiniz bir parça. Bu pantolonu günlük stilinize uyarlarken kar botları ile kombinleyerek göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Sade ve modern tasarımlı Berfuğ Kıran Dar Paça Kayak Pantolonu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Kar çizmeleri ile kayak modasını şehre taşıyın...

Dağ havasını ve kayak modasını şehre taşımayı seviyor, kar botlarıyla ayaklarınız hiç üşümesin istiyorsanız Moon Boot markasının kar çizmesine mutlaka şans verin! Kar botu ve kar çizmesi dendiğinde akla ilk gelen markalardan Moon Boot'un bilek kısmı tüylerle süslenmiş modeli, su geçirmez kumaşı ile yağmur çamur demeden ayaklarınızın kuru kalmasını sağlıyor. İster jeanlerle ister taytlarla kombinleyebileceğiniz bu botlar, şehir hayatında da gözde parçalarınızdan olacak gibi görünüyor.

Moon Boot Monaco Low Kar Çizmesi'ni merak ediyorsanız daha detaylı incelemek ve hemen satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Hem rahat hem sıcak

Ayaklarınızı hem sıcak tutacak hem rahat hissettirecek kar botlarını giymek için kayak tatiline gitmenize gerek yok. Scooter'ın kar botlarını şehir hayatında ve soğuk kış aylarında günlük stilinizi tamamlamak için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Termo malzemeden üretilen tabanı ve suni kürklü iç astarı sayesinde ayaklarınıza tam koruma sağlayacak bu botlar, su geçirmeyen dış yüzeyi sayesinde sizi ıslanmaktan koruyor. Ön kısmında bulunan fermuarıyla son derece pratik bir şekilde giyip çıkarabileceğiniz botları, skinny jeanler ve taytlarınızla kombinleyebilirsiniz.

Scooter Kadın Kar Botu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Renkli berelerle stilinizi tamamlayın...

Kayak modasını şehre taşırken stilinizi renkli kayak bereleriyle tamamlayabilirsiniz. Kayak giyiminin sıklıkla tercih edilen markalarından Wedze'nin pembe rengi ve ponponuyla tatlı bir görünüme sahip olan beresi, polar iç astarıyla soğuk kış günlerinde size tam koruma sağlıyor. Soğuk havalarda yürüyüş yaparken veya dostlarınızla kahve içmeye giderken rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu bere sayesinde stilinize yeni bir soluk getirebilirsiniz. %100 akrilik kumaştan üretilen Wedze kayak beresi, vazgeçilmeziniz olmaya geliyor!

58 cm boyutundaki Wedze Yetişkin Kayak Beresi'ni detaylı bir şekilde incelemek ve hemen sepetinize eklemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

