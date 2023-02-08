Show Tv 'Deprem Özel'e birbirinden ünlü isimler katılıyor! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un da davet edildiği programa katılacak isimler...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan ve daha birçok isim bu akşam Show TV deprem özel yayınında yer alacak. Depremle ilgili farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. İşte o isimler ve haberin detayları...

ÜNLÜ İSİMLER 'DEPREM ÖZEL'E KONUK OLUYOR

Show TV yarın akşam Fatih Altaylı’nın önderliğinde “Deprem özel yayını” yapacak. Depremle ilgili farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen programda ünlü isimler yer alacak.

Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan programa katılacak isimler arasında yer alırken Show TV’nin ünlü dizi yıldızları da yayında yer alacak.

Show TV’nin yeni dizisi Aile adına Kıvanç Tatlıtuğ’un da davet edildiği programa “Kızılcık Şerbeti”nin yıldızları Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu katılacak.

Aynı zamanda Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Güzel Günler ve Güldür Güldür Show’dan da ekran yüzlerinin yer alacağı program için hazırlıklar sürüyor.



