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Show Tv 'Deprem Özel'e birbirinden ünlü isimler katılıyor! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un da davet edildiği programa katılacak isimler...

08.02.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen iki deprem sonucu toplam 10 ilde büyük hasar görüldü. Öte yandan yayın akışları değişen Tv kanalları anbean deprem bölgelerinden yayınlar yapıyorlar. Bu akşam Show Tv'de Deprem Özel programı yer alacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un da davet edildiği programa Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan gibi isimler katılacak. İşte detaylar...

Show Tv 'Deprem Özel'e birbirinden ünlü isimler katılıyor! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un da davet edildiği programa katılacak isimler...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan ve daha birçok isim bu akşam Show TV deprem özel yayınında yer alacak. Depremle ilgili farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. İşte o isimler ve haberin detayları...

fatih altaylı program

ÜNLÜ İSİMLER 'DEPREM ÖZEL'E KONUK OLUYOR

Show TV yarın akşam Fatih Altaylı’nın önderliğinde “Deprem özel yayını” yapacak. Depremle ilgili farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen programda ünlü isimler yer alacak.

şahan gökbakar

Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan programa katılacak isimler arasında yer alırken Show TV’nin ünlü dizi yıldızları da yayında yer alacak.

mahsun kırmızıgül

Show TV’nin yeni dizisi Aile adına Kıvanç Tatlıtuğ’un da davet edildiği programa “Kızılcık Şerbeti”nin yıldızları Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu katılacak.

yılmaz erdoğan

Aynı zamanda Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Güzel Günler ve Güldür Güldür Show’dan da ekran yüzlerinin yer alacağı program için hazırlıklar sürüyor.

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