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Sıcak havaya daha fazla dayanamadı! Sosyal medya fenomeni Jenna Lee çareyi bikiniyle araba sürmekte buldu

04.07.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Jenna Lee, hava sıcaklıklarına daha fazla dayanamadı. Fenomen ismin bulduğu çare ise sosyal medyada gündem yaratmayı başararak hayranlarının beğenisini kazandı.

Sıcak havaya daha fazla dayanamadı! Sosyal medya fenomeni Jenna Lee çareyi bikiniyle araba sürmekte buldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Jenna Lee, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Lee, sıcak havalarla mücadele etmek için bulduğu çözümü hayranlarına gösterdi. Fenomen isim puantiyeli bikini takımıyla direksiyon başına geçti.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

fenomen jenna lee

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Lee, siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle araba sürdüğü anları yayınladı. Elindeki soğuk kahvesini yudumlayan Lee’nin paylaşımı hayranlarının beğenisini kazandı.

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