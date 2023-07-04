Sıcak havaya daha fazla dayanamadı! Sosyal medya fenomeni Jenna Lee çareyi bikiniyle araba sürmekte buldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Jenna Lee, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Lee, sıcak havalarla mücadele etmek için bulduğu çözümü hayranlarına gösterdi. Fenomen isim puantiyeli bikini takımıyla direksiyon başına geçti.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Lee, siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle araba sürdüğü anları yayınladı. Elindeki soğuk kahvesini yudumlayan Lee’nin paylaşımı hayranlarının beğenisini kazandı.