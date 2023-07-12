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Sıcaklık rekorları artacak! Meteoroloji ve valiliklerden yüksek sıcaklık uyarısı! İşte 12 Temmuz Çarşamba hava durumu tahmini

12.07.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları sıcaklıkların artması nedeniyle 12 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yağışlı hava yerini sıcaklıklara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. Öte yandan Meteroloji'den yapılan açıklamaya göre çok sayıda kent 40 dereceyi görecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu...

Sıcaklık rekorları artacak! Meteoroloji ve valiliklerden yüksek sıcaklık uyarısı! İşte 12 Temmuz Çarşamba hava durumu tahmini

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 12 Haziran 2023 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Valiliklerin uyarısı sonrası yapılan hava durumu duyurusuna göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı aktarıldı. İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!

Meteoroloji hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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