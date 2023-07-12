Sıcaklık rekorları artacak! Meteoroloji ve valiliklerden yüksek sıcaklık uyarısı! İşte 12 Temmuz Çarşamba hava durumu tahmini

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 12 Haziran 2023 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Valiliklerin uyarısı sonrası yapılan hava durumu duyurusuna göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı aktarıldı. İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü hava durumu...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
Meteoroloji hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık