Şiddet gördüğü için boşanan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser’in evlenme teklifine tekrar evet dedi!

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe’si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı.

Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldiler. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini açıkladı.

Damla Ersubaşı bugün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşinin tekrar evlenme teklifini ettiğini duyurdu.

"Evett!!evettt!tekrardan evet!!" yazarak paylaştığı fotoğrafla da teklifi kabul ettiğini duyurdu.





