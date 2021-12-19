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Şiddet gördüğü için boşanan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser’in evlenme teklifine tekrar evet dedi!

19.12.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu olarak ünlenen Damla Ersubaşı, iş insanı Mustafa Can Keser’den şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı gerekçeleriyle boşanmıştı. İki çocuğunun babasından kısa sürede boşanan Damla Ersubaşı ayrılığa fazla dayanamadı. Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle yeniden barıştığını duyuran Damla Ersubaşı, tekrar aldığı evlilik teklifini de kabul etti.

Şiddet gördüğü için boşanan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser’in evlenme teklifine tekrar evet dedi!

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe’si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı.

Ekran Alıntısı

Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'i affetti! &quot;Minik kuş geri döndü&quot;Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'i affetti! "Minik kuş geri döndü"

Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldiler. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini açıkladı.

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Damla Ersubaşı bugün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşinin tekrar evlenme teklifini ettiğini duyurdu.

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"Evett!!evettt!tekrardan evet!!" yazarak paylaştığı fotoğrafla da teklifi kabul ettiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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