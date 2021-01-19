Şifa deposu aşure nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Aşure yapımı bölgelre göre farklılık gösterse de ortak malzemeler sayesinde benzer tatlar yakalamak mümkündür. Buğday, kuru fasulye, nohut ve şeker kullanılarak hazırlanan aşure tarifi, tadı damağınızda kalacak bir lezzete dönüşecek. Besleyici ve doyurucu içeriği nedeniyle kalori miktarı kaçınılmaz olan aşure, kalp-damar sağlığını korur, süt yapımına yardımcı olur, depresyon riskini azaltır ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlayarak kabızlığa iyi gelir. Vitamin, mineral ve protein deposu olan aşure nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte sizin için adım adım hazırladığımız videolu aşure tarifi...

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Malzemeleri:

1 su bardağı buğday,

10 su bardağı su,

1 su bardağı nohut,

1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı incir,

1 su bardağı kuru üzüm,

2 su bardağı kuru kayısı,

1 tutam tuz,

1 kg toz şeker,

3 adet elma,

Yarım su bardağı pirinç

Tarif:

Aşure yapmanın öncelikle püf noktası; buğdayın çok iyi pişirilmiş olmasıdır. Bunun için bir su bardağı buğdayı, geceden bol suyla yıkadıktan sonra, tencereye koymalıyız. Üzerine 10 su bardağı su ilave edilir. Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra kapağını kapatılır, gece istirahate bırakılır.

Kaynatılan buğdayın üzerine yarım su bardağı pirinç katılır. Yaklaşık 15 dakika kadar pişmesi sağlanır.

Pirinçler istenilen kıvama geldikten sonra, ikinci aşamada aşure için gerekli olan su ilave edilecektir. 3 lt. kadar su eklenir. Ardından aşureye ufak şekilde doğranmış elma katılır. Yaklaşık 15 dakika kadar pişirilir, su kaynatıldıkça elma da rengini alacaktır.

Aşure bereket tatlısıdır, içerisinde birçok lezzet olacaktır. Bu nedenle içerisine ufak bir tuz serperek tadımızın, tuzumuzun ve bereketin bol olmasını sağlayabiliriz.

Elmalar istenilen yumuşaklığa geldikten sonra, daha önceden ıslatılıp haşlanan kuru fasulye ve nohut aşureye dökülür. Bu aşamadan sonra dip tutmaması için aşureyi sık sık karıştırmak gereklidir. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynaması beklenir.

Orta ateşte kaynayan aşureye kuru meyveler eklenmeye başlanabilir. Bu malzemelerin bir gece öncesinden su içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. Aşureye ilave ederken suları süzülmemelidir. Kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu aşureye katılır ve karıştırmaya devam edilir.

İnciri en sona sakladım çünkü incir aşurenin rengini koyu hale getirmektedir. İnciri akşamdan doğrayıp, bir bardak su içerisinde az miktarda pişirip bekletmek gerekir. Suyunu süzmeden aşureye katabilirsiniz. Yaklaşık 5-10 dakika sonra şeker ilave edilebilir. İlave ettikten sonra iyice karıştırılır, 15 dakika kadar kaynatılır.

Bu aşamada ocak kapatılır. Kapattıktan sonra isteğe göre gül suyu ilave edilebilir.

AŞURE NASIL SERVİS EDİLİR?

Aşureyi kaseye boşalttıktan sonra, yarım saat süreyle soğumasını bekleyeceğiz. Sıcakken süsleme yapmıyoruz, çünkü malzemeler aşurenin içerisine gömülür.

Süslemek için tarçın, dolmalık fıstık, dolmalık siyah üzüm, nar, çekilmiş ceviz ve kavrulmuş fındık kullanacağım.

Toz tarçın ve çekilmiş ceviz aşurenin üzerine serpiştirilir.

Bir tutam nar eklenir.

Dolmalık fıstıklar dizilerek çiçek görüntüsü de verilebilir.

Ardından dolmalık siyah üzüm eklenir.

Afiyet olsun.

AŞURE YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?