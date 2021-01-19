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Şifa deposu aşure nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Betül Songur Betül Songur 19.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Muharrem ayının onuncu gününde hazırlayarak komşularımıza ve ailemize ikram ettiğimiz aşure içindeki malzemelerle bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip. Bu nedenle kış aylarında tatlı olarak tercih edilmesi tüketenlere avantaj sağlayacaktır. Peki faydaları saymakla bitmeyen aşure nasıl yapılır?

Aşure yapımı bölgelre göre farklılık gösterse de ortak malzemeler sayesinde benzer tatlar yakalamak mümkündür. Buğday, kuru fasulye, nohut ve şeker kullanılarak hazırlanan aşure tarifi, tadı damağınızda kalacak bir lezzete dönüşecek. Besleyici ve doyurucu içeriği nedeniyle kalori miktarı kaçınılmaz olan aşure, kalp-damar sağlığını korur, süt yapımına yardımcı olur, depresyon riskini azaltır ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlayarak kabızlığa iyi gelir. Vitamin, mineral ve protein deposu olan aşure nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte sizin için adım adım hazırladığımız videolu aşure tarifi...

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Malzemeleri:

  • 1 su bardağı buğday,
  • 10 su bardağı su,
  • 1 su bardağı nohut,
  • 1 su bardağı kuru fasulye,
  • 1 su bardağı incir,
  • 1 su bardağı kuru üzüm,
  • 2 su bardağı kuru kayısı,
  • 1 tutam tuz,
  • 1 kg toz şeker,
  • 3 adet elma,
  • Yarım su bardağı pirinç

Tarif:

  • Aşure yapmanın öncelikle püf noktası; buğdayın çok iyi pişirilmiş olmasıdır. Bunun için bir su bardağı buğdayı, geceden bol suyla yıkadıktan sonra, tencereye koymalıyız. Üzerine 10 su bardağı su ilave edilir. Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra kapağını kapatılır, gece istirahate bırakılır.
  • Kaynatılan buğdayın üzerine yarım su bardağı pirinç katılır. Yaklaşık 15 dakika kadar pişmesi sağlanır.
  • Pirinçler istenilen kıvama geldikten sonra, ikinci aşamada aşure için gerekli olan su ilave edilecektir. 3 lt. kadar su eklenir. Ardından aşureye ufak şekilde doğranmış elma katılır. Yaklaşık 15 dakika kadar pişirilir, su kaynatıldıkça elma da rengini alacaktır.
  • Aşure bereket tatlısıdır, içerisinde birçok lezzet olacaktır. Bu nedenle içerisine ufak bir tuz serperek tadımızın, tuzumuzun ve bereketin bol olmasını sağlayabiliriz.
  • Elmalar istenilen yumuşaklığa geldikten sonra, daha önceden ıslatılıp haşlanan kuru fasulye ve nohut aşureye dökülür. Bu aşamadan sonra dip tutmaması için aşureyi sık sık karıştırmak gereklidir. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynaması beklenir.
  • Orta ateşte kaynayan aşureye kuru meyveler eklenmeye başlanabilir. Bu malzemelerin bir gece öncesinden su içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. Aşureye ilave ederken suları süzülmemelidir. Kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu aşureye katılır ve karıştırmaya devam edilir.
  • İnciri en sona sakladım çünkü incir aşurenin rengini koyu hale getirmektedir. İnciri akşamdan doğrayıp, bir bardak su içerisinde az miktarda pişirip bekletmek gerekir. Suyunu süzmeden aşureye katabilirsiniz. Yaklaşık 5-10 dakika sonra şeker ilave edilebilir. İlave ettikten sonra iyice karıştırılır, 15 dakika kadar kaynatılır.
  • Bu aşamada ocak kapatılır. Kapattıktan sonra isteğe göre gül suyu ilave edilebilir.

AŞURE NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Aşureyi kaseye boşalttıktan sonra, yarım saat süreyle soğumasını bekleyeceğiz. Sıcakken süsleme yapmıyoruz, çünkü malzemeler aşurenin içerisine gömülür.
  • Süslemek için tarçın, dolmalık fıstık, dolmalık siyah üzüm, nar, çekilmiş ceviz ve kavrulmuş fındık kullanacağım.
  • Toz tarçın ve çekilmiş ceviz aşurenin üzerine serpiştirilir.
  • Bir tutam nar eklenir.
  • Dolmalık fıstıklar dizilerek çiçek görüntüsü de verilebilir.
  • Ardından dolmalık siyah üzüm eklenir.

Afiyet olsun.

AŞURE YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

  • Aşure yapımı zor gibi görünen, oysa ki yapımı gayet kolay bir tatlıdır. Yaklaşık 4 saatlik bir sürede pişirilir, bu nedenle yapımı zaman ister.
  • Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, buğdayının pişimi kolay olması ve çok iyi açılmasıdır. Bunun için de buğdayı bir gece önceden ıslatıp, kaynatıp, kapağını kapatarak bekletmek gerekir.
  • Kuru fasulye ve nohut ölçüsü de çok önemlidir. Bir su bardağı kadar alınan ölçüler, piştikten sonra yaklaşık 3 su bardağına yakın ölçüler olur.
  • Aşurede baldo pirinç kullanılırsa yarım su bardağı kadar, kırıklı pirinç kullanılırsa bir su bardağı kadar ölçü almak gerekir.
  • Aşure yapımında kullanılan taze meyvelerden elmanın pişmesi diğerlerine göre daha uzun sürecektir. Bu yüzden buğday ve pirinçten sonra eklenen tek malzemedir.
  • Kuru meyveler eklenirken dikkat edilmesi gereken husus, bir gece önceden yıkanıp kapların içerisinde suyuyla bekletilmesidir. Meyveleri dökerken kapta kalan suları da onlarla birlikte ilave etmek gerekir.
  • Kuru incir bir gece önceden doğranmalı, ufak bir tencerede bir bardak su ilavesiyle kaynatılır ve bir miktar pişirilir. Tencerenin kapağı kapalı halde sabaha kadar bekletilmelidir.
  • Aşureye şeker eklemeden önce su ilave edilmemelidir. Çünkü şeker aşureye sulu bir kıvam kazandıracaktır.
  • Bazı yerlerde aşureye yöresel olarak pekmez ilave edilmektedir. Tercihe kalmıştır, lezzet de katabilir. Ancak renginde kararma yapabilir, buna dikkat edilmelidir.

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