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Sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı

20.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, satışları artırmak için çeşitli kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Ekim ayı araç almak için adeta kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. İşte araçların sunduğu kampanyalar…

Sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı

Araç almak veya aracını yenilemek isteyenler için ekim ayı tam bir fırsat ayı oldu. Pandeminin üzerine yaşanan cip krizi fiyatları artırdı. Satışlar azalınca, otomotiv piyasalarında çeşitli kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Faizleri sıfırlayan da var, fiyatları düşürenler de. İşte Peugeot, Citroen, Opel, Kia araçlarında kaçırılmaya fırsatlar…

15 AYA SIFIR FAİZ UYGULAYAN FİRMALAR VAR

Araç almak isteyen pek çok kişi artan fiyatlar nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Pandemiyle birlikte pek çok kişi için otomobil satın almak hayal oldu. Satışlar böylesine düşünce, otomobil firmaları önlemler aldı. Yıl sonuna doğru birçok firma araçlarda sıfır faizli kampanya uygulamaya başladı. Bu firmaların arasında; Peugeot, Citroen, Opel, Kia gibi markalar bulunuyor. Ekim ayı kampanyaları kapsamında, 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor. Örneğin; Fransız araç firması Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor. İşte; sıfır faizli araç kampanyalarının detayları...

PEUGEOT’DA 15 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI

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Markanın Ekim kampanyası kapsamında, SUV modeller, 208 ve 508'de 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.
Yapılan açıklamaya göre, 208 modeli, Ekim ayına özel 202 bin TL'den başlayan fiyatla bayilerde yerini alırken, 2008'e ise 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olunabildiği kaydedildi.
Markanın SUV modellerinden 3008 ve 5008'de de 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sunuluyor. Hafif ticari araçlarını da kampanyaya dahil eden Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor.

OPEL’DE 75 BİN TL’YE 12 AY SIFIR FAİZ

Grandland X ise Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.
Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor

Stellantis grubunun Alman markası Opel, Ekim ayı kampanyası kapsamında Crossland modelini 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.
Markanın Mokka modeli de, 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Ayrıca, yeni Mokka modelinde seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına) özel olarak, belli donanımlarında 9 bin 500 TL ek indirim sunulduğu açıklandı.

KIA 12 AYA 0.99 FAİZ SEÇENEĞİ SUNUYOR

Kia, ekim ayında Sportage dizel otomatik ve Black Edition versiyolarında 150 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuyor.

CITROEN 24 AYA 0.99 FAİZ İLE KREDİ VERİYOR

Fransız üretici Citroën, Ekim ayı kapsamında kapsamında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor.


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