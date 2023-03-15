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  4. Sihirbazlık şovu olduğunu bir an unuttu! Karısıyla yakınlaşınca çılgına döndü... Sahneye atlatıp tekme tokat dövdü

Sihirbazlık şovu olduğunu bir an unuttu! Karısıyla yakınlaşınca çılgına döndü... Sahneye atlatıp tekme tokat dövdü

15.03.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı Murphy isimli bir sihirbaz gösterisi sırasında sahneye izleyiciler arasından bir kadın seçti. Şovun bir parçası olarak kendisine eşi eden izleyiciden ağızlarında tuttukları kağıtları değiştirmesini istedi. O anlarda sihirbazla karşısının fazla yakınlaştığını düşünen eş bir anda sahneye atladı ve Murphy’i tekme tokat dövdü. O anlar kısa sürede sosyal medya gündem yaratmayı başardı.

Avustralyalı bir sihirbaz olan Murphy TikTok hesabından gemide yaptığı bir sihirbazlık gösterisi sırasında saldırıya uğradığı anları paylaştı. Paylaşımda izleyiciler arasından seçilen bir kadınla sihirbazlık numarasını yapmak istediği sırada kadın gönüllünün kocası bir anda sahneye atladı. Sinirlenen adam sihirbaza doğru hamle yaparak sahnede onu darp etmeye başladı. Kadının kocasını durdurmak için yaptığı hamle yeterli olmadı.

TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

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Kalabalığın olaya tepki göstermesinin sonrasında öfkeli koca eşini de yanına alarak salondan çıktı. Olaydan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Murphy, “Eşi gerçekten gösteri sırasında eğleniyordu. Dans etmemize izin verdi ve gerçekten gülüyordu. Aldığım darbelerden sonra fiziksel olarak zor günler geçirdim. Her yerim morluk içindeydi. Oldukça sarsıldım. Diğer insanların eğlence hakkını çalması çok acı” dedi.

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TikTok’taki olaya ilişkin paylaşımının sonrasında kullanıcıların büyük bir bölümü Murphy’i destekleyen yorumlarda birleşti. 7 News’te yer alan habere göre olay kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sihirbaz Avustralya

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