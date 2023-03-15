Sihirbazlık şovu olduğunu bir an unuttu! Karısıyla yakınlaşınca çılgına döndü... Sahneye atlatıp tekme tokat dövdü

Avustralyalı bir sihirbaz olan Murphy TikTok hesabından gemide yaptığı bir sihirbazlık gösterisi sırasında saldırıya uğradığı anları paylaştı. Paylaşımda izleyiciler arasından seçilen bir kadınla sihirbazlık numarasını yapmak istediği sırada kadın gönüllünün kocası bir anda sahneye atladı. Sinirlenen adam sihirbaza doğru hamle yaparak sahnede onu darp etmeye başladı. Kadının kocasını durdurmak için yaptığı hamle yeterli olmadı.

TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

Kalabalığın olaya tepki göstermesinin sonrasında öfkeli koca eşini de yanına alarak salondan çıktı. Olaydan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Murphy, “Eşi gerçekten gösteri sırasında eğleniyordu. Dans etmemize izin verdi ve gerçekten gülüyordu. Aldığım darbelerden sonra fiziksel olarak zor günler geçirdim. Her yerim morluk içindeydi. Oldukça sarsıldım. Diğer insanların eğlence hakkını çalması çok acı” dedi.

TikTok’taki olaya ilişkin paylaşımının sonrasında kullanıcıların büyük bir bölümü Murphy’i destekleyen yorumlarda birleşti. 7 News’te yer alan habere göre olay kapsamında soruşturma başlatıldı.