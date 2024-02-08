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Sihirli Annem'in Toprak'ı ve Yavuz'u yıllar sonra bir araya geldi! O kareye yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 16:22 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle ve reyting rekorları kıran Sihirli Annem dizisinde hayat verdikleri Toprak ve Yavuz karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner ile Jess Molho yıllar sonra bir araya geldi. Boyner'in 'Baba kız buluşması' notunu düştüğü o kareye adeta yorum yağdı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı ve Yavuz'u yıllar sonra bir araya geldi! O kareye yorum yağdı

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli ve Gül Onat gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ve Yavuz'u yıllar sonra bir araya geldi.

sihirli annem

Dizide Toprak karakterine Jennifer Boyner, Yavuz karakterine ise Jess Molho hayat veriyordu. Sihirli Annem'de baba kızı oynayan ikili şimdi son paylaşımlarıyla gündem oldu.

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Jess Molho'nun programına konuk olan Jennifer Boyner kuliste çekilmiş bir fotoğrafı 'Baba kız buluşması' notu ile paylaştı.

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Jennifer'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isimlerin değişimleri de dikkatlerden kaçmadı.

PAYLAŞIM

Jennifer ve Jess'in bu pozuna; 'En iyi baba kız fotoğrafı', 'Jess yaşlanmışsın', 'Jennifer çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Jennifer Boyner Jess Molho sihirli annem Oyuncu anne karakteri
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