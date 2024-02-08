Sihirli Annem'in Toprak'ı ve Yavuz'u yıllar sonra bir araya geldi! O kareye yorum yağdı

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli ve Gül Onat gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ve Yavuz'u yıllar sonra bir araya geldi.

Dizide Toprak karakterine Jennifer Boyner, Yavuz karakterine ise Jess Molho hayat veriyordu. Sihirli Annem'de baba kızı oynayan ikili şimdi son paylaşımlarıyla gündem oldu.

Jess Molho'nun programına konuk olan Jennifer Boyner kuliste çekilmiş bir fotoğrafı 'Baba kız buluşması' notu ile paylaştı.

Jennifer'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isimlerin değişimleri de dikkatlerden kaçmadı.

Jennifer ve Jess'in bu pozuna; 'En iyi baba kız fotoğrafı', 'Jess yaşlanmışsın', 'Jennifer çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.





