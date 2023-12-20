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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile mahkemelik oldu! Hakkındaki iddialara cevap verdi! 'Boyun eğmeyeceğim'

20.12.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalarımıza kazınan Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile mahkemelik oldu. Ersubaşı hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden cevap verdi. Eski eşi Mustafa Can Keser'in iddiaları sonrası açıklama yapan ünlü isim "Zorbalığa boyun eğmeyeceğim" dedi.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

damla mustafa

Damla Ersubaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Damla Ersubaşı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

damla ersubaşı 1

"Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime. Ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı."

damla ersubaşı 2

"Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime. Ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı."


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Damla Ersubaşı sihirli annem anne karakteri tuğçe kara
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